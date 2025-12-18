Estonia Denuncia que Guardias de Rusia Cruzaron la Frontera Sin Permiso: Esto Pasó

Este jueves, 18 de diciembre de 2025, el Gobierno de Estonia denunció que tres guardias fronterizos rusos atravesaron la frontera sin autorización. Te decimos qué fue lo que pasó.

El Ministerio de Interior, Igor Taro, dijo que el incidente no significa una amenaza para la seguridad estonia, pero ha pedido explicaciones a la Federación Rusa sobre el mismo.

No hay una amenaza directa para la seguridad, pero la política y el control de fronteras ha fortalecido la presencia en la zona.

Cabe destacar que no es la primera vez que sucede algo similar, en el pasado ya había habido tensiones en las fronteras exteriores de la OTAN en el este. El año pasado Estonia denunció que guardias fronterizos rusos había retirado del Narva boyas de delimitación y calificó el incidente de “provocación”.

Guardias de Rusia cruzaron la frontera de Estonia: Esto pasó

Cerca de las diez de la mañana de hoy, guardias polacos descubrieron, con ayuda de una cámara, a guardias rusos en el río Narva.

Tres de los guardias desembarcaron y cruzaron la línea fronteriza.

Luego regresaron al otro lado de la frontera.

Para hoy está planeado un encuentro entre responsables del control fronterizo de los dos países. Además, el Ministerio de Exteriores ha citado al encargado de negocios de la embajada rusa.

