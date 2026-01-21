Reportan Evacuación en Centro de Conferencias en Davos, Sede del Foro Económico Mundial

Este miércoles, 21 de enero de 2026, servicios de emergencia evacuaron un centro de conferencias en Davos, Suiza, donde se celebra la reunión anual del Foro Económico Mundial.

El incidente se registró alrededor de las 20:56 horas, tiempo local. Cuerpos de bomberos especializados fueron desplegados al sitio, según información del medio noruego NRK, cuyo reportero se encontraba en el lugar.

Testigos confirman evacuación de emergencia

Lilli Gruber, reportera presente en Davos, confirmó el desalojo del centro de conferencias. "Nos evacuaron a todos. Dejamos todas nuestras cosas dentro porque parece que hay un incendio en un hotel cercano. Hay helicópteros sobrevolando, está lleno de bomberos, así que hay una emergencia de evacuación", describió la periodista.

La agencia italiana ANSA informó sobre rumores de un incendio en un hotel de la zona. Otros medios internacionales refieren reportes de presencia de humo en el área, sin especificar el origen del mismo.

Davos alberga cumbre económica internacional

El Foro Económico Mundial lleva a cabo esta semana su reunión anual en la ciudad suiza de Davos. El evento congrega a líderes políticos provenientes de diferentes países.

No se ha confirmado oficialmente la causa de la evacuación ni si hubo personas lesionadas durante el operativo. Tampoco se especificó cuál de los centros de conferencias utilizados para el foro fue el afectado, ni si el reporte de humo corresponde a algún hotel en particular.

Las autoridades suizas no han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente hasta el momento del reporte.

