León XIV Recuerda a Francisco a Un Año de su Muerte: "Sigue Vivo en Nuestras Palabras"

El papa León XIV recordó las enseñanzas de su antecesor Francisco, con un mensaje por el primer aniversario del fallecimiento del pontífice argentino, quien, dijo, "sigue grabado" en los corazones de la comunidad católica. También valoró la "cercanía" del sudamericano con los más pobres y débiles.

"En el primer aniversario de su partida al cielo, nuestro querido #PapaFrancisco sigue vivo en nuestras palabras y acciones, grabado en nuestros corazones", indicó Robert Prevost en su cuenta de la red social X.

Asimismo, su santidad afirmó que la Iglesia continúa con el legado de Jorge Mario Bergoglio, impulsando la fratarenidad.

"Continuamos su legado proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres", añadió.

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En lo que ya empieza a ser una costumbre, León XIV acudió a la parte trasera del avión que lo llevó desde Angola a Guinea Ecuatorial, para contestar a algunas preguntas de los periodistas angolanos.

"(Francisco) ha dado tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos", dijo a la prensa, y destacó de su pontificado "la cercanía con los mas pobres, los más pequeños, los enfermos, los niños y ancianos".

También quiso mencionar que dejó el concepto de "hermandad universal, promoviendo un auténtico respeto por todos los hombres y mujeres, en este espíritu de fraternidad entre todos que se encuentra en el Evangelio".

Y agregó que también dejó "el mensaje de la misericordia", ya desde su primer ángelus o en la misa de inauguración del pontificado el 17 de marzo, en el que presentó la parábola de la mujer adultera.

"Ha hablado de misericordia de Dios, de amor y perdón", explicó citando además la celebración del Jubileo de la misericordia.

"Recemos por él, que está ya gozando de la misericordia del Señor y agradezcamos al Señor por el don de la vida de Francisco para todo el mundo y toda la Iglesia", añadió.

Este martes, en la basílica de Santa María la Mayor se celebrará una misa para recordar el año de la muerte del pontífice argentino, que falleció el 21 de abril, un lunes de Pascua, después de aquel Domingo de Resurrección en el que quiso, a pesar de su débil estado de salud, recorrer la plaza de San Pedro en papamóvil.

En la liturgia de hoy, se leerá un mensaje de su sucesor, León XIV, que se encuentra en la recta final de su viaje a África.

El legado de Francisco

Durante su pontificado, Francisco impulsó una agenda centrada en reformas internas del Vaticano, con cambios en la administración financiera y mayor control sobre la transparencia.

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Como pontífice jesuita, promovió una Iglesia más cercana a las periferias, con énfasis en la atención a migrantes, pobres y personas excluidas del sur global.

Intervino en temas clave como el cambio climático con la encíclica Laudato si', y participó en esfuerzos diplomáticos como el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. También promovió el diálogo interreligioso y sostuvo encuentros con líderes de distintas confesiones.

On the first anniversary of the birth into heaven of our dear #PopeFrancis, his words and actions remain written in our hearts. We carry on his legacy by always proclaiming the joy of the Gospel, announcing God’s mercy, and promoting fraternity among all men and women. — Pope Leo XIV (@Pontifex) April 21, 2026

Abrió debates sobre temas sensibles como la inclusión de personas divorciadas, el papel de las mujeres y la atención a víctimas de abusos dentro de la Iglesia. Convocó sínodos para discutir estos asuntos y estableció mecanismos para investigar y sancionar casos de abuso clerical.

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También dejó huella por su estilo y comunicación, pues buscó una relación más directa con los fieles.

Visitó México del 12 al 17 de febrero de 2016 y recorrió la Ciudad de México, Ecatepec, Chiapas (San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez), Morelia y Ciudad Juárez, donde abordó temas como migración, pueblos indígenas y violencia.

La gira de León XIV

El papa León XIV inicia este martes la cuarta y última etapa de su gira africana con una visita a Guinea Ecuatorial, uno de los Estados más cerrados del continente, donde es esperado en un contexto altamente sensible.

Tras tres días en Angola, el pontífice estadounidense dejó Luanda a primera hora de la mañana rumbo a Malabo, antigua capital del país de África central dirigido desde 1979 por Teodoro Obiang Nguema, de 83 años, quien ostenta el récord mundial de permanencia en el poder de un jefe de Estado no monárquico.

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Cuarenta y cuatro años después, seguirá los pasos de Juan Pablo II, primer papa que visitó Guinea Ecuatorial, país petrolero de dos millones de habitantes, de los cuales 80% son católicos, herencia de la colonización española.

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Desde el inicio de esta gira maratoniana el 13 de abril, León XIV adoptó un tono más firme, multiplicando los llamados a la justicia social, la lucha contra la corrupción y el respeto de los derechos humanos.

En Guinea Ecuatorial deberá encontrar un equilibrio delicado, apoyando a los fieles sin ser percibido como un respaldo al régimen, acusado regularmente de autoritarismo y violaciones de los derechos humanos. La mayoría de los opositores y de los medios independientes, perseguidos por las autoridades, se encuentran exiliados en España.

Las autoridades ecuatoguineanas son señaladas con frecuencia por oenegés internacionales por la corrupción endémica y la represión de la oposición, marcada por detenciones arbitrarias y restricciones a las libertades públicas.

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Con información de Agencias

ASJ

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