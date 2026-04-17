Multa Récord a Edificio que Alquilaban en Airbnb: Transformaron Vivienda Social en Turística

Las autoridades de Francia impusieron una multa récord contra una empresa inmobiliaria por transformar de manera ilegal un edificio destinado a vivienda social en alojamientos turísticos ofertados en Airbnb. En N+ te contamos de cuánto fue la sanción.

El tribunal de París ordenó el pago de 585 mil euros (alrededor de 690 mil dólares), además de exigir el cese inmediato de la actividad, tras comprobar que el inmueble fue transformado sin autorización en unidades de renta temporal.

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De vivienda social a negocio turístico

El edificio, ubicado en el distrito IX de París, había sido adquirido a finales de 2022 y originalmente funcionaba como residencia social para personas en situación vulnerable.

Sin embargo, en menos de un año, el inmueble fue reconvertido en 11 alojamientos turísticos, los cuales comenzaron a operar a través de plataformas digitales sin cumplir con la normativa local.

La ley francesa exige una autorización previa para cambiar el uso de vivienda a hospedaje turístico, un requisito que no fue respetado en este caso.

El caso ocurre en un contexto de creciente presión inmobiliaria en París, donde los precios del alquiler continúan en aumento. Entre 2012 y 2023, la ciudad perdió cerca de 140 mil habitantes, lo que refleja las dificultades para acceder a vivienda asequible.

Autoridades locales estiman que existen alrededor de 25 mil alojamientos turísticos ilegales, lo que agrava la escasez de viviendas disponibles para residentes.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de París anunció la creación de una brigada especializada de 150 personas para detectar y sancionar este tipo de prácticas. Además, en noviembre de 2024, el Parlamento francés aprobó nuevas regulaciones para reforzar el control sobre plataformas como Airbnb y limitar el impacto de los alquileres temporales en el mercado inmobiliario.

Las cifras reflejan una tendencia al alza en las sanciones, solo en 2025, las multas por este tipo de infracciones alcanzaron los 2.4 millones de euros, y en lo que va de 2026, ya se acerca al millón.

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