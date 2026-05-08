Nuevo Video del Robo en el Louvre: Momento Exacto en que Ladrones Sacan Joyas y Huyen

Un nuevo video sobre el robo ocurrido en el Museo del Louvre fue difundido siete meses después del asalto que causó revuelo a Francia y en el mundo del arte; en N+ te decimos cómo fue el momento exacto cuando los ladrones sacan las joyas y escaparon.

Las imágenes muestran el momento exacto en el que varios ladrones ingresan al recinto, rompen vitrinas y sustraen joyas históricas en cuestión de minutos.

El robo ocurrió la mañana del 19 de octubre de 2025 y, hasta ahora, las autoridades francesas no han confirmado la detención de personas relacionadas con el caso ni la recuperación de las piezas robadas.

VIDEO | Revelan Imágenes del Robo en el Louvre: Así se Llevaron las Joyas en 4 Minutos

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En video reconstruyeron los 3 minutos del robo

Las imágenes difundidas recientemente reconstruyen los tres minutos y 19 segundos que duró el asalto dentro del museo parisino.

En el video se observa a los sujetos ingresar al área donde se exhibían piezas históricas, entre ellas joyas de la corona francesa. Posteriormente, los ladrones rompen varias vitrinas y toman los objetos antes de abandonar el lugar.

🔴Images exclusives ▶️ #Complementdenquete retrace les 3 minutes 19 du cambriolage du Louvre qui a eu lieu le matin du 19 octobre dernier. Une agent de surveillance, qui travaillait ce jour-là témoigne pour la première fois face caméra. pic.twitter.com/DyCbLmZHLQ — Complément d'enquête (@Cdenquete) May 7, 2026

Durante la grabación también se aprecia que algunos elementos de seguridad detectaron el robo mientras ocurría, aunque permanecieron a distancia mientras realizaban llamadas a la policía. Cabe señalar que por los hechos ya hubo detenciones, en N+ te contamos los detalles: Histórico Robo en el Museo del Louvre: Detienen a Otros 4 Implicados y No Hay Rastro de la Joyas.



El caso continúa bajo investigación en Francia, mientras persiste la incertidumbre sobre el paradero de las joyas históricas sustraídas del Museo del Louvre.



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