El presidente de Rusia, Vladímir Putin, negó hoy, 19 de diciembre de 2025, que haya rechazado el plan de paz para Ucrania presentado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, y dejó del lado de los ucranianos y sus aliados europeos, el fin de la guerra.

Eso es absolutamente incorrecto y no tiene ningún fundamento (...) La pelota se encuentra totalmente en el lado de nuestros adversarios occidentales, principalmente del jefe del régimen de Kiev y de sus patrocinadores europeos.

Recordó que en la cumbre de agosto pasado en Alaska, "prácticamente aceptamos las propuestas del presidente Trump" después de que los emisarios de la Casa Blanca le pidieran hacer "ciertas concesiones".

Trump realiza importantes esfuerzos para poner fin al conflicto. Como dije en el pasado, él lo hace, bajo mi punto de vista, de manera absolutamente sincera.

Cabe recordar que Putin advirtió esta misma semana que en caso de que las negociaciones diplomáticas fracasen, Rusia recuperará sus "territorios históricos" en Ucrania "por la vía militar".

Moscú ha rechazado la posibilidad del despliegue en el país vecino de tropas de países miembros de la OTAN como garantía de seguridad para Ucrania tras el fin de la guerra.

El Kremlin confirmó que el fin de semana una delegación rusa mantendrá consultas con representantes de la Casa Blanca para abordar el resultado de sus negociaciones en Berlín con ucranianos y europeos.

Noticia relacionada: Estonia Denuncia que Guardias de Rusia Cruzaron la Frontera Sin Permiso: Esto Pasó

Putin Llama a Embarazarse: ¿Po Qué Quiere que Tener Hijos “se Ponga de Moda”?

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó a la ciudadanía a embarazarse. Te decimos por qué quiere que tener hijos se ponga de moda.

Aseguró que la caída de los índices de natalidad es una cuestión que preocupa a "casi todos los países con grandes economías" y puso como ejemplo a Japón y Corea del Sur.

En casi todas partes ocurre lo mismo.

Putin aseguró que el apoyo estatal a las familias con niños es una de las prioridades de Rusia. A la vez, se congratuló de que en 25 regiones rusas la situación demográfica esté mejorando.

Además, cree que tener hijos debe ponerse de moda para hacer frente a la grave crisis demográfica que vive el país.

Es necesario que eso se ponga de moda, para que la gente comprenda la alegría de la maternidad y de la paternidad.

El pasado 8 de diciembre, Putin reconoció que los índices de natalidad en Rusia siguen bajando y subrayó que el Gobierno pondrá en marcha nuevas medidas de apoyo para revertir esa tendencia.

Aseguró que existen razones "objetivas" para la situación actual, incluyendo las tendencias demográficas mundiales, así como el "agujero demográfico" de los finales del siglo XX, cuyos efectos se hacen notar hoy día.



El Parlamento ruso aprobó el año pasado una ley que prohíbe la propaganda de la ideología 'childfree', que busca reconocer el derecho de las mujeres a no tener hijos.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y EFE

Rar