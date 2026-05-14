Los esfuerzos para destituir al primer ministro británico Keir Starmer desembocaron en una rebelión abierta este jueves, 14 de mayo de 2026, con un funcionario dimitiendo del gabinete y otra despejando el camino para entrar en cualquier futura contienda por el liderazgo.

Este jueves, el secretario de Salud, Wes Streeting, se convirtió el jueves en el primer ministro de alto rango en abandonar el gabinete de Starmer, en lo que se espera que sea un precursor para desafiar su liderazgo.

Cabe recordar que Starmer enfrenta una presión creciente para dimitir después de los desastrosos resultados de su Partido Laborista la semana pasada en elecciones locales y regionales.

"Queda claro ahora que usted no liderará al Partido Laborista en las próximas elecciones generales y que los diputados laboristas y los sindicatos laboristas quieren que el debate sobre lo que viene después sea una batalla de ideas, no de personalidades ni de mezquino faccionalismo", escribió Streeting en una carta. "Tiene que ser amplio, y tiene que ser el mejor campo posible de candidatos. Apoyo ese enfoque y espero que usted lo facilite".

Video: Keir Starmer Se Niega a Renunciar Pese a Crisis en el Reino Unido

Noticia relacionada: Donald Trump Se Reúne con Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer

Streeting podrían intentar destituir a Starmer

Streeting, cuyas ambiciones políticas ya eran conocidas, es considerado una de las pocas personas que podrían intentar destituir a Starmer.

Por separado, la exviceprimera ministra Angela Rayner anunció el jueves que había llegado a un acuerdo con las autoridades fiscales para aclarar las dudas sobre sus impuestos que la obligaron a abandonar el gabinete el pasado septiembre. Rayner dijo al periódico The Guardian que Starmer debería "reflexionar" sobre su posición, y añadió que estaba lista para "desempeñar mi papel" en cualquier elección de liderazgo si Streeting desencadenara una contienda.

La presión para que Starmer se haga a un lado se ha intensificado desde que el Partido Laborista sufrió desastrosas pérdidas en elecciones locales y regionales la semana pasada, lo que subraya la frustración de los votantes con un gobierno que no ha cumplido las promesas de impulsar el crecimiento económico y mejorar el nivel de vida de los trabajadores.

El Partido Laborista "acaba de recibir una paliza severa del electorado" y todos en el partido reconocen que las cosas tienen que cambiar, dijo Rayner a ITV News, sin abordar directamente los llamados a que Starmer dimita.

"Algunas personas están diciendo eso, pero lo que yo digo es que cumplir lo que prometimos al electorado es lo más importante en lo que debemos concentrarnos en este momento. No voy a entrar en hipotéticos sobre el liderazgo en este momento".

Una economía estancada y una inflación obstinadamente alta le han dificultado al gobierno de Starmer cumplir sus promesas después de ganar una victoria electoral aplastante hace menos de dos años.

Starmer ha prometido permanecer en el cargo, advirtiendo a los legisladores que cualquier contienda por el liderazgo sumiría al gobierno en el "caos" en un momento en que debería centrarse en cuestiones como la crisis del costo de vida y la guerra en Oriente Medio.

Su esfuerzo por rechazar un desafío se vio reforzado el jueves por la mañana por un raro dato económico positivo.

El Producto Interno Bruto (PIB), una medida amplia de la actividad económica, creció un 0.6% en los primeros tres meses del año, en comparación con el 0.2% del trimestre anterior, anunció la Oficina de Estadísticas Nacionales.

La jefa del Tesoro Rachel Reeves declaró que las cifras muestran que sus políticas están funcionando y que el renovado crecimiento económico permitiría al gobierno destinar más dinero a los servicios públicos y a programas para apoyar a los más afectados por el alto costo de vida.

"Pero eso solo es posible gracias a la estabilidad económica que hemos devuelto a nuestra economía", dijo a la BBC. "Y no deberíamos poner eso en riesgo sumiendo al país en el caos en un momento en que hay conflicto en el mundo".

También hubo noticias positivas del Servicio Nacional de Salud. Las listas de espera para citas -una de las prioridades emblemáticas de Streeting- habían disminuido por quinto mes consecutivo, impulsando cualquier posible candidatura.

Streeting proviene del ala moderada del Partido Laborista, al igual que Starmer. Rayner es la favorita de muchos votantes más de izquierda, y pide que el partido haga más para aumentar el salario mínimo y subir los impuestos a los ricos.

Según las reglas del Partido Laborista, cualquier posible retador al primer ministro tendría que contar con el respaldo de 81 de los 403 miembros del partido en la Cámara de los Comunes. Más de ese número han pedido públicamente en los últimos días que Starmer renuncie.

Pero otros posibles candidatos podrían entrar en cualquier carrera por el liderazgo. El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, ha sido ampliamente mencionado como posible candidato, aunque tendría que encontrar la manera de volver al Parlamento antes de poder postularse. Aliados han sugerido que un miembro en funciones dimita para dejar paso a que Burnham se presente en una elección parcial.

Burnham canceló esta semana su aparición habitual de los jueves en un programa local de radio de la BBC para "priorizar las discusiones derivadas de las elecciones de la semana pasada".

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter

Historias recomendadas:

Con información de N+ y AP.

Rar



