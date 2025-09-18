Donald Trump Se Reúne con Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer
El mandatario estadounidense tendrá una jornada de trabajo en la residencia de campo del premier, en Chequers, a las afueras de Londres
Luego de haber pasado todo un día en el Castillo de Windsor donde fue el invitado principal de la realeza británica, el presidente Donald Trump realizó este jueves su segunda parada en su gira por el Reino Unido.
Tras salir de la finca real en la limusina conocida como La Bestia, Trump llegó hasta la residencia de campo del primer ministro británico, Keir Starmer, en Chequers, a las afueras de Londres.
Este jueves, ambos políticos sostendrán una reunión bilateral antes de que concluya la gira del presidente estadounidense por el Reino Unido, en la que fue recibido con pomposidad por el rey Carlos III y la familia real.
Llega en helicóptero
Tras abandonar el Castillo de Windsor, donde realizó un paseo en carruaje y se le ofreció una cena de gala, en medio de la mejor tradición inglesa, el mandatario salió en su vehículo oficial.
Posteriormente, subió al helicóptero Marine One, el cual aterrizó en los jardines de Chequers. Starmer y su esposa, Victoria, ya esperaban en las puertas de la mansión a Trump.
Las banderas británicas y estadounidenses colgadas en el inmueble y el sonido de las gaitas escocesas dieron el toque de bienvenida al presidente republicano.
La agenda Starmer-Trump
Luego de la reunión bilateral entre Starmer y Trump, se tiene prevista una rueda de prensa conjunta.
Para la jornada de este jueves, se espera los siguientes acuerdos:
- Cooperación en la construcción de plantas de energía nuclear.
- Inversión millonaria en tecnología, que involucran a empresas como Nvidia, OpenAI y Microsoft.
Después, el presidente de Estados Unidos regresará a la Casa Blanca, acompañado de su esposa, la primera dama Melania Trump.
Con información de EFE
