Robo al Museo del Louvre: Dictan Prisión Preventiva a 2 Detenidos por el Atraco

Los dos hombres acusados de participar en el robo del Museo de Louvre han sido acusados ​​formalmente y puestos en prisión preventiva. La noche del miércoles 29 de octubre un juez de instrucción los ha imputado, según anunció la Fiscalía de París.

Los dos acusados, de 34 y 39 años, fueron detenidos el sábado por la noche. Se les acusa ​​de “robo organizado y conspiración para delinquir”, según señaló la Fiscalía de la Jurisdicción Interregional Especializada (JIRS).

Uno de los hombres es de nacionalidad argelina y migró a Francia en 2010. El otro, con 39 años de edad, es francés y es original de Aubervilliers, a las afueras de París. Las joyas no han sido recuperadas.

Información en desarrollo...