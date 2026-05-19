Rodríguez Zapatero Se Defiende Luego de ser Imputado en Caso de Aerolínea ¿De Qué lo Acusan?

Este martes, 19 de mayo de 2026, el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que "jamás" hizo gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de la aerolínea Plus Ultra, luego de su imputación en el caso.

"Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", garantizó Zapatero en un vídeo remitido a los medios después de recibir este martes una notificación de la Audiencia Nacional española citándolo como investigado para el próximo 2 de junio.

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¿De qué acusan a José Luis Rodríguez Zapatero?

Un juzgado de la Audiencia Nacional española imputó a Rodríguez Zapatero por los siguientes delitos:

Organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate durante la pandemia de la compañía aérea Plus Ultra.

Además, se le considera como el presunto líder de "un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias".

Ante esa citación, el político español expresó su disposición "por supuesto" a colaborar con la justicia.

Zapatero asegura en ese mensaje que "jamás" ha tenido ninguna sociedad mercantil, "ni en España ni fuera de España", ni directamente ni a través de terceros, ni ha participado en ninguna operación de ese tipo.

Añadióque todos los ingresos y remuneraciones de su actividad privada han sido declarados vía IRPF (Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas) con absoluta transparencia y legalidad.

"Quiero reafirmar con toda contundencia -recalca- que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración".

Asismismo, Zapatero expresó que va a ejercer su derecho a la defensa "con toda la firmeza y toda la convicción", y avanza que en los próximos días atenderá a los medios de comunicación.

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Con información de N+ y EFE.

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