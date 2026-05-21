¿Se Adelantó el Verano 2026? España Anuncia Medida ante Posibles Incendios

Este jueves, 21 de mayo de 2026, el Ministerio del Interior del Gobierno de España anunció medidas preventivas por posibles incendios forestales ante el inicio del verano.

Cabe recordar que en este mes de mayo, oficialmente dio inicio la temporada de huracanes 2026, que terminará hasta el mes de noviembre. En el quinto mes del año, durante la primavera, las lluvias y el calor se intensifican y las condiciones meteorológicas se extienden en junio y los siguientes meses. Además, la primavera termina en junio, mes en el que ocurre el solsticio de verano.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el verano llegará a México el domingo 21 de junio de 2026, a las 02:024 horas de la madrugada, momento en que la Luna estará en la fase cuarto creciente, a una distancia geocéntrica 388,447 kilómetros de la Tierra.

El verano dura aproximadamente tres meses y terminará en septiembre de 2026, cuando ocurre el equinoccio de otoño. Aquí pudes consultar todos los detalles.

Campaña contra incendios forestales

El ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez, explicó que la campaña estatal de verano contra incendios forestales se adelanta al 1 de junio, para garantizar la "plena operatividad de los medios disponibles" antes de la fase de mayor riesgo.

El comunicado del Ministerio del Interior detalla que el dispositivo estatal, complementario a los despliegues de las administraciones autonómicas, incluye:

Las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y la flota de hidroaviones de gran capacidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Figuran además en ese dispositivo la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ministerio de Defensa, y los grupos operativos que Policía Nacional, Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT) despliegan en cada incendio concreto.

Durante la reunión, el CECOD -en el que han participado todas las instituciones y organismos miembros de este centro de coordinación- ha evaluado el balance de la campaña contra incendios de 2025, marcada por el incremento de los incendios y su mayor gravedad.

Asimismo, se han examinado los medios disponibles y las previsiones meteorológicas para los próximos meses.

Grande-Marlaska ha enfatizado la "necesidad de anticipar la Respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil ante un escenario marcado por el incremento de los incendios y su mayor complejidad, en un contexto de temperaturas extremas y episodios de calor prolongados".

La decisión se ha adoptado en una reunión mantenida hoy en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) por el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, presidido por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Aumentan incendios forestales

Interior apunta que, según los datos registrados entre los pasados 1 de enero y 15 de mayo, se ha dado una "evolución desfavorable", con 127 incendios comunicados frente a los 40 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 218 por ciento.

En ese periodo se han declarado tres grandes incendios forestales y seis han tenido consecuencias para la protección civil.

Esos indicadores confirman "una tendencia al alza en el riesgo que podría intensificarse durante los meses de verano", y unido a la previsión de subida de las temperaturas, "que permiten prever un verano más cálido de lo normal, y el aumento del estrés hídrico», han llevado al adelanto de la campaña para "anticipar la respuesta y asegurar la activación completa de los recursos antes del periodo crítico".

El pasado año se caracterizó por un notable aumento tanto en el número de siniestros como en la superficie forestal afectada, con 354,793 hectáreas quemadas, más del triple de la media de la última década, en un total de 8,189 incendios contabilizados.

Interior remarca también que la cooperación internacional es una de las claves del dispositivo estatal contra los incendios estivales.

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Con información de N+

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