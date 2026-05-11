Tiroteo en Niza Hoy: Varios Muertos y Heridos Graves por Balacera Ligada al Narco en Francia

Un tiroteo movilizó a los servicios de emergencia en Niza, Francia, hoy, 11 de mayo de 2026; esto es lo que se sabe sobre la balacera en Les Moulins, relacionada con el narcotráfico, que dejó un saldo de varias personas muertas y heridas de gravedad.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes en el barrio de Les Moulins, en la ciudad de Niza, donde se registró un saldo de dos personas muertas y seis heridas, tres de gravedad, informaron las autoridades francesas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el caso está aparentemente relacionado con el narcotráfico, luego de varios días de incidentes vinculados con el tráfico de drogas en distintos barrios de Niza.

El tiroteo ocurrió en la plaza des Amaryllis, un punto muy concurrido del barrio de Les Moulins, donde detrás del perímetro de seguridad que instalaron las fuerzas de seguridad hay áreas de juegos infantiles, según detalló el periódico local Nice Matin.

Los presuntos autores del tiroteo se fugaron. Una residente de Les Moulins, madre de un estudiante de secundaria, relató a los medios de información que su hijo vio "a cuatro personas encapuchadas corriendo" cuando regresaba de la escuela.

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Narcotráfico declara la guerra contra Francia

Éric Ciotti, alcalde de Niza, denunció una escalada de violencia y dijo que actualmente ya no luchan "en igualdad de condiciones contra los traficantes" de drogas y calificó la situación como "una guerra declarada contra la República” francesa.

Mapa de Les Moulins, en Niza

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Con información de N+ y EFE.

RMT