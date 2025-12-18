Videos de Disturbios en Bruselas Hoy: Agricultores se Enfrentan con Policías

Este jueves, 18 de diciembre de 2025, cientos de agricultores se enfrentaron con la policía, durante una violenta protesta en Bruselas, Bélgica.

Usuarios de redes sociales y N+ compartieron videos de los disturbios por los enfrentamientos entre policías y agricultores, quienes protestan contra un acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur, el Mercosur.

Brussels on fire. European farmers are no joke. Ursula von der Leyen must be kicked out. pic.twitter.com/R36S2HFvZo — RadioGenoa (@RadioGenoa) December 18, 2025

Con cientos de tractores, lo agricultores protestan en Bruselas, en una demostración de la ira contra el acuerdo comercial que, aseguran, traerá consigo una competencia desleal.

LIVE FROM THE FARMERS PROTEST IN BRUSSELS



European farmers have travelled to Belgium from all over and are making their presence known.



They have set a huge fire of tyres and hay. pic.twitter.com/zzXdTScC6X — Kiera Diss (@KieraDiss) December 18, 2025

Los productores lanzaron bombas de humo y papas a los uniformados que respondieron lanzando agua a presión. Luego incendiaron montones de llantas y paja.

BREAKING:



Around 500 tractors and 10,000 farmers from across the EU have gathered at Luxembourg Square in front of the European Parliament in Brussels to protest the EU's planned free trade agreement with Mercosur.



Mercosur is a South American trade bloc comprising Argentina,… pic.twitter.com/Rp6rStGxHp — Visegrád 24 (@visegrad24) December 18, 2025

Los agricultores europeos temen el impacto negativo de la llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, considerados más competitivos debido a sus normas de producción. A cambio, los europeos podrían exportara vehículos y maquinaria al Mercosur.

Países que se oponen al Acuerdo UE-Mercosur

A dos días de la firma prevista en Brasil del acuerdo UE-Mercosur, los líderes europeos debaten este jueves en Bruselas si lo respaldan, en medio de la oposición de Francia, Italia y Polonia y de las protestas de miles de agricultores.



La Comisión Europea y Brasil, que actualmente preside esta alianza junto a Argentina, Paraguay y Uruguay, tienen previsto firmar el sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu este pacto comercial. El texto lleva un cuarto de siglo en negociación y daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo.



Pero, la presidenta del ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen, necesita previamente el aval de una mayoría cualificada de Estados miembros, y varios de ellos reclaman aplazar el acuerdo, entre ellos:

Francia.

Polonia.

Hungría.

Italia.

Von der Leyen defendió el jueves al llegar a la cumbre la importancia del pacto.

Mercosur juega un papel central en nuestra estrategia comercial: es un mercado potencial de 700 millones de consumidores y resulta de enorme importancia que logremos la luz verde para completar la firma.

"Estamos aquí para decir no a Mercosur", declaró el ganadero belga Maxime Mabille. "Es como si Europa se hubiera convertido en una dictadura", añadió, acusando a la presidenta de la Comisión Europea de intentar "imponer el acuerdo por la fuerza".

Antes de la cumbre, el presidente francés Emmanuel Macron se pronunció en contra del acuerdo.

Quiero decirle a nuestros agricultores, que manifiestan con claridad la posición francesa desde el inicio: consideramos que las cuentas no cuadran y que este acuerdo no puede firmarse.

Adelantó que Francia se opondrá a cualquier "intento de forzar" la adopción del pacto comercial con el bloque suramericano.

En la misma línea, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó el miércoles que su país no está listo para firmar el texto.

Sería prematuro firmar el acuerdo en los próximos días...debido a que algunas salvaguardias que Italia quiere para proteger a sus agricultores no han sido concluidas.

En cambio, España, Alemania y los países nórdicos respaldan firmemente el pacto con Mercosur, deseosos de impulsar las exportaciones mientras Europa se enfrenta a la competencia china y con una administración estadounidense proclive a los aranceles.

Con información de N+ y AFP

