Dos Muertos por Choque de Dos Helicópteros que Combatían un Incendio en Grecia

Los dos ocupantes de un helicóptero que participaba en la extinción de un incendio en Grecia han muerto al chocar en el aire con otro aparato, cuyos dos pilotos han resultado heridos, según informan varios medios locales.

Los dos fallecidos son el piloto rumano del helicóptero y el copiloto griego, según la emisora Skai, que indica que los tripulantes del otro aparato -igualmente un rumano y un griego- han sido trasladados a un hospital con heridas leves.

Varios canales han ofrecido imágenes de cómo los dos aparatos vuelan muy cerca hasta que colisionan y uno de ellos se incendia y pierde la hélice principal, desplomándose sobre el suelo.

Los aparatos, identificados como modelos Bell 124 por algunos medios, participaban en las labores de extinción de un fuego en Psatha, una localidad costera a unos 60 kilómetros al oeste de Atenas.

Los dos aparatos habían sido alquilados por el Cuerpo de Bomberos y habían despegado del aeropuerto militar de Elefsina, pero no se ha informado aún de si los tripulantes griegos eran miembros de las Fuerzas Aéreas, que suelen pilotar aeronaves de extinción.

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Grecia se enfrenta a varios frentes de incendios

Grecia se enfrenta este domingo a incendios forestales en múltiples frentes, complicados por las condiciones meteorológicas en el país, donde dos helicópteros chocaron mientras combatían las llamas.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, declaró que los próximos días serán "extremadamente difíciles" debido a las complicadas condiciones meteorológicas, especialmente el viento.

"Cuando los vientos soplan con tal fuerza, ni siquiera las decenas de aeronaves de las que disponemos pueden operar con seguridad", escribió en Facebook al referirse a vientos que han alcanzado los 100 km por hora.

En una semana, más de 16 mil hectáreas de bosques y tierras agrícolas han sido arrasadas por las llamas en este país golpeado por la crisis climática, como el conjunto de la cuenca mediterránea.

Afectada cada verano por incendios debido a las frecuentes olas de calor y a la sequía, Grecia había estado hasta ahora relativamente a salvo de los grandes fuegos que golpearon al inicio de la temporada estival a Francia y España.

Ahora, en plena temporada turística, se encuentra en estado de máxima alerta.

"Hay momentos en que la naturaleza y la intensidad de los fenómenos meteorológicos superan cualquier planificación humana y cualquier capacidad operativa", señaló Mitsotakis.

En medio de las complicadas condiciones, dos helicópteros colisionaron el domingo y se puso en marcha una operación de rescate para intentar localizar a las tripulaciones, informaron los bomberos.

Con información de AFP y EFE.