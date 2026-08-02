Internacional

Dos Muertos por Choque de Dos Helicópteros que Combatían un Incendio en Grecia

Grecia ha sido azotada por fuegos en varios frentes que han calcinado miles de hectáreas durante los últimos días.

Helicóptero combate incendio en Grecia hoy 2 de agosto 2026Helicóptero combate incendio en Grecia. Foto: Reuters
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