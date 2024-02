Un hombre fue atacado por un caimán mientras se lavaba las manos en una laguna al oeste de Florida. La víctima, quien resultó gravemente herida, tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital en el condado de Lee.

Los hechos ocurrieron en la laguna de Sanibel, ubicada en la ciudad del mismo nombre. El hombre se acercó a un estanque para lavarse las manos y fue atacado por un caimán que le provocó severas heridas en el antebrazo derecho.

El sujeto consiguió liberarse de las fauces del animal y marcar al 911. Pronto fue atendido por algunas personas que se encontraban cerca del estanque y que consiguieron aplicarle un torniquete.

El caimán atacó al hombre mientras se lavaba las manos. Foto: Pexels | Ilustrativo

Agentes de la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre (FWC, en inglés), de la Policía del condado de Lee y un trampero acudieron a la zona conocida como Peruwinkle Way con el fin de capturar al reptil. No obstante, hasta el momento no han conseguido atraparlo.

Aunque los ataques de caimanes se consideran infrecuentes, según la FWC, en la última década ha habido un promedio de ocho mordeduras al año no provocadas en el estado.

Desde 1948 se han registrado 442 incidentes de mordeduras no provocadas; 26 de estos casos han derivado en fallecimientos.

En septiembre del 2022, un caimán de poco más de dos metros mordió a una mujer de 77 años de edad, en un lago del condado de Manatee, al oeste de Florida. En julio, una mujer de 80 años fue devorada en un estanque de Englewood; ese mismo mes, un hombre fue atacado en Sarasota.

Los caimanes habitan prácticamente los 67 condados de Florida, aunque están incluidas en la lista federal de especies en peligro de extinción. Las autoridades suelen advertir que está prohibido arrojar alimentos a los caimanes, para evitar que estos animales “asocien a los humanos con la comida”.

Con información de EFE