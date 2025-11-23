La Administración Trump Disuelve el DOGE Ocho Meses Antes de lo Previsto

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una de las iniciativas estrella del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha disuelto faltando ocho meses para el final de su operación. Esto pone fin a un proyecto que nació con la promesa de reducir drásticamente el tamaño del gobierno pero que, según críticos, dejó pocos ahorros verificables.

“Eso no existe”, declaró a Reuters el director de la Oficina de Gestión de Personal (OPM), Scott Kupor, cuando se le preguntó por el estado del DOGE. Añadió que ya no funciona como “entidad centralizada”.

Creado en enero, el DOGE irrumpió en Washington con medidas rápidas para recortar personal, presupuestos y funciones de agencias federales alineándolas con las prioridades de Trump. Sin embargo, la OPM ha asumido ahora muchas de sus responsabilidades, según documentos revisados por Reuters.

Al menos dos de sus figuras más visibles, Joe Gebbia —cofundador de Airbnb— y Edward Coristine, apodado “Big Balls”, trabajan hoy en el Estudio Nacional de Diseño, una nueva entidad creada en agosto para modernizar la imagen digital del Gobierno. Gebbia formó parte del equipo que Elon Musk lideró inicialmente dentro del DOGE.

La desaparición del organismo contrasta con la intensa promoción que recibió durante meses, tanto por parte de Trump como de altos cargos de su gabinete. Musk incluso llegó a blandir una motosierra en la Conferencia de Acción Política Conservadora para simbolizar los recortes previstos en el sector público.

Resultados sin poder comprobar

El DOGE aseguró haber reducido decenas de miles de millones de dólares en gastos, pero expertos externos nunca pudieron verificar esas cifras debido a la falta de informes públicos detallados. Aun así, la Casa Blanca insiste en que Trump sigue comprometido con la lucha contra el “despilfarro, el fraude y el abuso”.

Aunque la administración nunca anunció formalmente su disolución —pese a que un decreto establecía su vigencia hasta julio de 2026—, Trump comenzó a referirse a la iniciativa en pasado desde mediados de año. Su administradora en funciones, Amy Gleason, pasó a desempeñar un rol como asesora en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

La congelación de contrataciones impuesta por el DOGE también ha concluido, confirmó Kupor. En los primeros días del mandato, Trump había condicionado la incorporación de nuevo personal a estrictas excepciones, exigiendo a las agencias contratar “no más de un empleado por cada cuatro” que se retirasen. Ahora, ya no existe un objetivo formal de reducción.

Mientras tanto, exintegrantes del DOGE se han reubicado en puestos clave del Gobierno. Gebbia dirige el diseño de sitios web federales; Zachary Terrell es ahora director de tecnología del HHS; Rachel Riley encabeza la Oficina de Investigación Naval; y Jeremy Lewin supervisa la ayuda exterior en el Departamento de Estado. Además, la Casa Blanca sigue avanzando en recortes regulatorios apoyándose en herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por antiguos miembros del DOGE.

Elon Musk, por su parte, ha regresado recientemente a Washington y esta semana asistió a una cena en la Casa Blanca en honor al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.

