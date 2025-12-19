Autorizan Cirugía a Jair Bolsonaro, pero le Niegan Prisión Domiciliaria por Riesgo de Fuga

La Corte Suprema de Brasil autorizó la salida temporal del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, para someterse a una cirugía de hernia inguinal bilateral, tras haber recibido el informe médico de la Policía Federal.

Sin embargo, en la misma resolución, el juez del Supremo, Alexandre de Moraes, negó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa, debido a una "ausencia total de los requisitos legales para la concesión" de la domiciliaria y la presencia de "actos concretos" que sugieren la posibilidad de una fuga por parte del expresidente.

Además, se le denegó el arresto domiciliario humanitario, argumentando, entre otras cosas, que el expresidente Bolsonaro violó la tobillera electrónica en un intento de fuga.

