Bloqueo Energético de EUA: Air Canada Suspende Vuelos a Cuba por Escasez de Combustible

La aerolínea canadiense Air Canada suspendió este lunes 9 de febrero de 2026 sus vuelos hacia Cuba debido a la escasez crítica de combustible que enfrenta la isla caribeña, dejando varados a aproximadamente 3,000 pasajeros que deberán ser repatriados en operaciones especiales sin pasajeros de ida.

La decisión se produce después de que las autoridades cubanas informaran a las aerolíneas que operan en el país que el suministro de combustible para aviación quedará suspendido durante un mes a partir de este lunes a medianoche, como parte de medidas de emergencia para enfrentar el estrangulamiento energético.

La compañía aérea confirmó en un comunicado que en los próximos días realizará vuelos sin pasajeros exclusivamente para recoger a los clientes que ya se encuentran en destino y transportarlos de regreso a sus hogares en Canadá.

Crisis energética paraliza la vida cotidiana en la isla

Cuba comenzó a aplicar este lunes nuevas medidas de emergencia destinadas al ahorro de combustible para hacer frente al estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos, medidas que incluyen semana laboral de cuatro días para ahorrar electricidad, teletrabajo y racionamiento de la venta de combustible a particulares.

En las calles de La Habana, el tráfico registró niveles significativamente menores a los habituales. En el céntrico barrio de El Vedado, las aceras que normalmente están llenas de vecinos realizando trámites estaban casi desiertas.

Rosa Ramos, enfermera de 37 años, esperó más de una hora en la calle buscando transporte para llegar a su trabajo en un hospital situado al oeste de la capital, a unos diez kilómetros de distancia. Sobre las medidas gubernamentales, señaló que "son medidas de resistencia para que el país no colapse, pero a la vez generan mucha incertidumbre en la población porque uno se pregunta cuánto tiempo puede vivir un país en tales condiciones".

Los clientes de taxis privados notaron aumentos inmediatos en las tarifas del servicio, que pasaron en algunos trayectos de 200 pesos cubanos (aproximadamente 40 centavos de dólar) a 350 pesos.

Reacciones internacionales ante el bloqueo energético

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este lunes de "muy injusto" que Estados Unidos amenace con imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba. "No se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera, es muy injusto", denunció la mandataria.

México anunció el domingo que había enviado a bordo de dos buques de su Armada más de 814 toneladas de víveres para la población cubana, mientras negocia con Washington la manera de abastecer petróleo a La Habana sin sufrir represalias de su principal socio comercial.

Moscú también reaccionó denunciando las medidas estadounidenses. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que la situación en Cuba es realmente crítica y precisó que Rusia mantiene conversaciones con las autoridades cubanas para brindar asistencia.

El canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que el objetivo de Washington es doblegar la voluntad política de los cubanos, declarando en la plataforma X que el escenario es duro y reclamará gran sacrificio.

Sector turístico y transporte enfrentan ajustes drásticos

El gobierno cubano anunció el cierre de algunos hoteles con baja ocupación y la reubicación de turistas hacia otros establecimientos. Una trabajadora del sector, que prefirió no mencionar su nombre, comentó a la agencia AFP que ya están cerrando hoteles en Varadero, el principal balneario de Cuba, situado a unos 150 kilómetros al este de La Habana, pero también en otras provincias.

Las compañías aéreas que realizan vuelos de larga distancia hacia Cuba deberán efectuar escalas técnicas para asegurar el reabastecimiento de combustible antes de llegar a la isla.

Se han reducido los servicios de autobuses y trenes entre provincias, así como los días de clases presenciales. Las universidades funcionan ahora a distancia o en modalidad semipresencial, similar a lo ocurrido durante la epidemia de Covid-19.

Medidas buscan proteger producción básica y divisas

El viceprimer ministro cubano, Oscar Pérez-Oliva Fraga, explicó que estas medidas deben permitir ahorrar combustible para favorecer la producción de alimentos y electricidad, además de proteger las actividades fundamentales que generan divisas, citando particularmente el sector del tabaco.

La isla comunista, de 9.6 millones de habitantes, se encuentra en una situación particularmente vulnerable después del fin del envío de petróleo desde Venezuela tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una incursión armada de Estados Unidos. Además, Washington ha amenazado con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a La Habana.

Las medidas adoptadas por el gobierno cubano recuerdan las directrices tomadas durante el "período especial", la grave crisis económica que siguió en 1991 a la caída de la Unión Soviética, entonces principal proveedor de petróleo de Cuba.

Con información de AFP.

