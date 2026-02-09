Sheinbaum Encabeza 113 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, en el Zócalo

Este lunes, 9 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad.

La Marcha de la Lealtad conmemora el episodio del 9 de febrero de 1913, cuando alumnos del Colegio Militar reafirmaron su lealtad al entonces presidente Francisco I. Madero

La presidenta Sheinbaum y comandanta de la Fuerzas Armadas hizo un pase de lista de honor a los héroes de las gestas heroicas de 1847 y 1914.

Noticia relacionada: Marcha de la Lealtad Hoy: Ruta y Calles Cerradas por Desfile Conmemorativo en la CDMX.

