Sheinbaum Encabeza 113 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, en el Zócalo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, en el Zócalo de la CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum durante el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad.

Este lunes, 9 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad.

La Marcha de la Lealtad conmemora el episodio del 9 de febrero de 1913, cuando alumnos del Colegio Militar reafirmaron su lealtad al entonces presidente Francisco I. Madero

La presidenta Sheinbaum y comandanta de la Fuerzas Armadas hizo un pase de lista de honor a los héroes de las gestas heroicas de 1847 y 1914.

Claudia Sheinbaum Pardo
