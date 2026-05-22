Decomisan 200 mil Estampas Falsas del Álbum del Mundial 2026: Así las Descubrieron

Alrededor de 200 mil estampas falsificadas para el tradicional álbum del Mundial 2026 fueron decomisadas junto con camisetas y gorras falsas, informaron autoridades de seguridad de Río de Janeiro, Brasil, único país pentacampeón del torneo.

El aseguramiento ocurrió la noche del jueves 21 de mayo de 2026, indicó la Policía local en un comunicado.

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Así fue el aseguramiento de las estampas falsas

Según el texto oficial, las estampas fueron encontradas dentro de un autobús en Nova Iguaçu, una ciudad en la periferia norte de Río.

Asimismo, los oficiales incautaron camisetas falsas de la Selección Nacional Brasileña.

En redes sociales, la Policía de Río difundió imágenes en las que se pudieron observar pilas de estampas sobre una mesa, junto a camisetas amarillas de la Seleção con el dorsal 10.

"Todo el material incautado será sometido a análisis forenses y, posteriormente, será destruido (…) La investigación continúa en curso para identificar a los responsables de la fabricación y distribución de la mercancía falsificada", enfatizó la institución.

🚨 @PCERJ apreende mais de 200 mil figurinhas falsificadas da Copa do Mundo 2026 na Baixada



Material seria distribuído na capital e Região Metropolitana; também foram apreendidas centenas de camisas da Seleção Brasileira.



Itens serão inutilizados após perícia. pic.twitter.com/mbPsKiCd9o — Governo do RJ (@GovRJ) May 22, 2026

Furor por álbum del Mundial

Cabe señalar que el tradicional álbum de la firma Panini del Mundial causa furor en Brasil, una nación apasionada por el futbol.

Cada edición de la Copa del Mundi, las estampas se venden masivamente en este país.

Ahora, la prensa brasileña expuso que de acuerdo con un comunicado, Panini lanzará un nuevo lote de estampas de "actualización", en la que se espera la figura de Neymar.

Y es que el álbum del Mundial de Norteamérica 2026, que lleva varias semanas a la venta, no incluye espacios para Neymar, que entró en el último momento en la lista de convocados de la Canarinha, anunciada el lunes por Carlo Ancelotti.

El jugador del Santos, exestrella del Barcelona y el Paris Saint-Germain, actuó por última vez con el combinado nacional en octubre de 2023.

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Con información de AFP.

spb