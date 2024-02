Piñera Murió por ‘Asfixia por Sumersión’, Revela Autopsia

Un equipo multidisciplinario de personas, coordinada por la Fiscalía de la región de los Ríos, en el sur de Chile, continúa con las investigaciones sobre las causas precisas de la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien falleció tras estrellarse el helicóptero que él mismo pilotaba sobre el Lago Ranco.

Según la fiscal de la citada región, Tatiana Esquivel, los resultados de la autopsia, que de acuerdo con el Servicio Médico Legal (SML) duró cuatro horas, ya han sido entregados a la familia del mandatario, y demuestran que el mandatario murió a causa de "una asfixia por sumersión".

De momento no se ofrecerán más detalles, por lo que no parecen que se puedan esclarecer las dos principales versiones que se barajan: un problema técnico producto de las malas condiciones climatológicas en la zona, con fuerte viento y lluvia, o algún problema físico del mandatario, de 74 años, que le habría hecho perder el control y no poder quitarse el cinturón de seguridad.

La fiscalía señaló, no obstante, que la investigación todavía está en curso y sigue otras dos líneas: el peritaje del propio aparato, que debió ser sacado del lago y el interrogatorio a los tres supervivientes del accidente, la hermana del mandatario Magdalena Piñera y el empresario y amigo Ignacio Guerrero con su hijo, que lograron salir a nado.

Piñera tendrá funeral de Estado

Piñera era un piloto experto al que le gustaba manejar sus propios aparatos particulares, e incluso lo pedía cuando era presidente de la República.

Una vez realizada la autopsia en el SML de la Región de Los Ríos, el féretro con el cuerpo de Sebastián Piñera fue enviado al aeropuerto de la vecina localidad de Valdivia, a unos mil kilómetros al sur de Santiago de Chile, desde donde viajará a la capital.

El féretro de Piñera fue recibido por las autoridades en torno a las 11:00 hora local en el aeropuerto 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y desde allí se trasladó a la antigua sede del Congreso chileno, en pleno centro, donde tras una ceremonia íntima con familiares y allegados, quedará expuesto el velatorio para el último adiós de la ciudadanía.

Será después inhumado en el cementerio Parque del Recuerdo previo funeral de Estado, al que se espera acudan mandatarios y exmandatarios de diferentes países.

