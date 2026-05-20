¿Qué Pasa entre Bolivia y Colombia? Petro Acusa “Extremismos” tras Expulsión de Embajadora

En los últimos días se comenzó a generar tensión entre Colombia y Bolivia, que este miércoles arreció con la decisión del gobierno boliviano de expulsar a la embajadora de Bogotá en La Paz, Elizabeth García.

¿Pero qué esta pasando entre ambas naciones y por qué se tomó esa determinación? Aquí te contamos la situación y las declaraciones que se han dado a conocer este mes de mayo 2026.

Bolivia vive jornada de protestas

Desde hace 15 días, Bolivia vive una serie de protestas con bloqueos de carreteras, lo que ha ocasionado escasez de algunos alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal.

Las protestas y cierres carreteros se han concentrado en La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, donde los manifestantes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien apenas lleva seis meses de gestión.

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Declaraciones de Gustavo Petro

En ese marco, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el pasado domingo que Bolivia vive una "insurrección popular" que, a su juicio, es una "respuesta a la soberbia geopolítica" frente las protestas y bloqueos de carreteras de sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y afines al exmandatario boliviano Evo Morales (2006-2019), que exigen la renuncia de Paz.

Ese día, el mandatario colombiano también ofreció la disposición de su Gobierno para contribuir a una salida pacífica de la crisis.

Asimismo, pidió que "no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas" y llamó a construir una "democracia profunda, multicolor" en la región.

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¿Injerencia de Colombia?

Tras esas declaraciones, el Gobierno de Bolivia ordenó la expulsión de la embajadora de Colombia en La Paz, Elizabeth García, bajo la acusación de supuesta "injerencia" en asuntos internos.

Este miércoles 20 de mayo de 2026, la Cancillería boliviana señaló en un comunicado que su Gobierno "ha decidido solicitar a la Embajadora de la República de Colombia acreditada en el país la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano, otorgándole el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes".

"La decisión adoptada responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados, pilares fundamentales de la convivencia internacional y de las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas", indicó.

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Bolivia está pasando a “extremismos”: Petro

Al conocer la expulsión de su embajadora, Gustavo Petro afirmó hoy que Bolivia está pasando a "extremismos".

"Si por proponer un diálogo y una intermediación sacarán a la embajadora, es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano, espero que eso no pase", señaló el mandatario colombiano en una entrevista con Caracol Radio.

"Lo que sabemos que pasa en Bolivia, hasta este momento, es que hay un pueblo en las calles al que están matando y hay un Gobierno que está cuestionado por ese pueblo", expuso.

Petro añadió que Bolivia necesita que "se abra un gran diálogo nacional" para solucionar los conflictos o podría haber "una masacre sobre la población boliviana que ningún ser humano en el mundo debe querer ni desear".

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Con información de EFE.

spb