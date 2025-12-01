¿Quién Es Juan Orlando Hernández y Por Qué Donald Trump Indultará al Expresidente de Honduras?

Donald Trump ha anunciado que indultará a Juan Orlando Hernández. Te decimos quién es el expresidente de Honduras y por qué causa controversia su posible liberación.

El político hondureño fue extraditado a Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden.

Juan Orlando Hernández fue declarado culpable de narcotráfico y condenado a 45 años de prisión.

Juan Orlando Hernández, el controvertido expresidente de Honduras que terminó extraditado

El abogado Juan Orlando Hernández nació en 1968 en el departamento de Lempira. Tras ser diputado, se convirtió en 2014 en el décimo presidente de Honduras bajo la Constitución de 1982.

En 2017 se convirtió en el primer presidente reelecto bajo el nuevo régimen constitucional, en medio de acusaciones de fraude y protestas que dejaron un saldo de 32 muertos. En 2019 nuevas protestas incendiaron las calles de Tegucigalpa, cuando se dio a conocer un documento judicial de Estados Unidos que aseguraba que Juan Orlando Hernández financió su primera campaña presidencial con dinero del narcotráfico.

En 2022, ya bajo el gobierno de Xiomara Castro, se formalizaron las acusaciones por narcotráfico contra el político del conservador Partido Nacional. En abril de aquel año, Juan Orlando Hernández fue extraditado hacia los Estados Unidos, bajo el gobierno de Joe Biden.

Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión en EUA

El juicio de Juan Orlando Hernández culminó en 2024, cuando se le declaró culpable por narcotráfico. Un tribunal estadounidense le encontró culpable de tres cargos:

Se le halló culpable por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos

Por usar y portar armas de fuego para introducir drogas a la Unión Americana

También se le encontró culpable de conspirar para usar y portar ametralladoras para ejercer el narcotráfico.

Se pensaba que Juan Orlando Hernández podría ser condenado a varias cadenas perpetuas. No obstante, se le condenó a 45 años de prisión. Al respecto,

En aquella audiencia, el político conservador ofreció un discurso donde aseguró “lo más seguro es que estaría preso de por vida”. Además, mantuvo su inocencia y señaló que había sido juzgado “de manera injusta e indebida”.

Donald Trump indultará a Juan Orlando Hernández

Estas palabras han recobrado resonancia más de un año después, cuando Donald Trump ha anunciado que podría indultar a Juan Orlando Hernández. En una publicación para anunciar el respaldo al actual candidato conservador a la presidencia de Honduras, Tito Arsfuga, el republicano anunció también que indultará al expresidente.

En su mensaje, Donald Trump escribió que Juan Orlando Hernández había sido tratado con excesiva dureza.

Otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia.

El anuncio ha causado rechazo entre varios líderes de la región. La Alianza Américas, una red de más de 50 organizaciones en Estados Unidos lideradas por migrantes, criticó el indulto otorgado por el presidente estadounidense al político hondureño. En un comunicado, la alianza declaró:

El presidente parece considerar la administración de justicia no como un proceso institucional propio de los Estados Unidos de América, sino como algo sujeto a su voluntad personal.

Esposa de Juan Orlando Hernández agradece a Trump

Por su parte, Donald Trump ha defendido su decisión y ha señalado que el gobierno de Joe Biden tendió una trampa al político conservador:

La gente de Honduras realmente pensó que le habían tendido una trampa, una trampa de la administración Biden, y analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos.

Por su parte, Ana García, esposa de Juan Orlando Hernández, ha agradecido a Donald Trump por el indulto y ha señalado que el expresidente está contento por su próxima liberación:

Él está bien de salud, muy contento y muy agradecido. Esperamos que en los próximos días, no sabemos cuándo, no se nos ha informado oficialmente en el momento, pero sí creemos que en los próximos días lo vamos a tener con nosotros.

