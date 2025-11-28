¿Quiénes Son los Candidatos a la Presidencia de Honduras en las Elecciones del 30 de Noviembre?

Este domingo 30 de noviembre, Honduras tendrá elecciones generales. Te decimos quiénes son los candidatos a la presidencia, qué otros cargos se eligen y qué retos enfrentará el próximo mandatario del país sudamericano.

Noticia relacionada: Donald Trump indultará a expresidente Juan Orlando Hernández, Preso por Narcotráfico

Los tres puntos cardinales de la política hondureña

Como tantos países latinoamericanos, la historia de Honduras es un vaivén de democracias truncas y golpes de Estado. Oficialmente, Honduras comenzó su era democrática en 1982, pero este largo periodo de relativa estabilidad no ha estado exento de convulsiones.

En 2009, el presidente de izquierda Manuel Zelaya fue depuesto por medio de un golpe de Estado. Al mandato no reconocido de Roberto Micheletti, siguió el conservador Porfirio Lobo.

Desde entonces, el golpe de Estado ha sido uno de los principales puntos de referencia de la política hondureña y al que varios actores vuelven continuamente para posicionarse. El otro punto insoslayable es la detención y posterior enjuiciamiento de Juan Orlando Hernández, quien está preso en Estados Unidos por narcotráfico.

Un tercer referente ineludible es la pobreza. Honduras es uno de los países más pobres de Latinoamérica. Según datos del Banco Mundial, el 51% de la población vive con menos de 6.5 dólares al día.

La única democracia de la región en una situación más desfavorable es Guatemala, donde la población en pobreza llega al 55%. Venezuela, Cuba y Haití no reportan datos, aunque pueda suponerse que sus estadísticas no son halagüeñas.

¿Qué elegirá Honduras este 30 de noviembre?

Este domingo, Honduras tendrá elecciones generales. Esto implica que los hondureños deberán votar por:

Presidencia

128 diputaciones del Congreso

20 diputados del Parlamento Centroamericano

298 alcaldes

2168 regidores

Video: Canciller Recibió a Xiomara Castro, Presidenta de Honduras, en Aeropuerto de CDMX

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Honduras?

El 30 de noviembre del 2025 Honduras deberá elegir entre cinco candidatos:

Mario Rivera , del Partido Demócrata Cristiano; el presentador de televisión ya declinó a favor de Salvador Nasralla.

, del Partido Demócrata Cristiano; el presentador de televisión ya declinó a favor de Salvador Nasralla. Rixi Moncada , candidata oficialista del partido Libertad y Refundación y que fue funcionaria de la actual presidenta Xiomara Castro.

, candidata oficialista del partido Libertad y Refundación y que fue funcionaria de la actual presidenta Xiomara Castro. Nelson Ávila , candidato por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, y exasesor de Manuel Zelaya.

, candidato por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, y exasesor de Manuel Zelaya. Salvador Nasralla, presentador de televisión y candidato del Partido Liberal de Honduras.

presentador de televisión y candidato del Partido Liberal de Honduras. Nasry Tito Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y candidato del partido conservador Partido Nacional de Honduras.

Las principales encuestas apuntan a que los favoritos son Rixi Moncada, Salvador Nasralla y Nasry Tito Asfura. Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha declarado a la agencia EFE que espera que todos los candidatos respeten los resultados oficiales:

Todos los que participan en una contienda electoral deben tener la altura para participar con buenas propuestas, como buenos ciudadanos y ciudadanas hondureñas, y para reconocer los resultados oficiales, cuya única voz autorizada es la del Consejo Nacional Electoral.

El llamado a la estabilidad no es menor. Ante un resultado reñido, es posible que no pueda declararse un ganador durante la noche del 30 de noviembre.

Trump muestra su apoyo a Tito Asfura, candidato de la derecha

Especialistas anticipan que Honduras viva una tensa semana después de las elecciones. A este clima polarizado se ha sumado Donald Trump, quien ha dado su apoyo público a Tito Asfura.

El republicano dijo que su país apoyará a Honduras en caso de que gane el candidato conservador. Además, anunció que indultará al expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumple ahora mismo una condena de 45 años de prisión.

Historias recomendadas: