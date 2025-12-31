Recibe Río de Janeiro el Guinness a Mayor Fiesta de Año Nuevo del Mundo

Este martes, Rio de Janeiro recibió el título de mayor fiesta de Año Nuevo del mundo del Libro Guinness de los Récords, un reconocimiento a su celebración masiva con shows musicales frente al mar.

Para festejar la llegada de 2026, de acuerdo con las autoridades de Río de Janeiro más de 2,5 millones de personas se esperan este miércoles en la playa de Copacabana.

En el evento habrá conciertos en tres escenarios y un show con mil 200 drones y el tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

En el palco principal, frente al emblemático hotel Copacabana Palace, representantes del Guinness entregaron el certificado a Eduardo Paes, alcalde de Río.

El título le fue concedido por el número récord de participantes, magnitud de la programación artística, extensión territorial y su relevancia cultural en su última edición.

Mediante mediciones con drones, Guinness comprobó la presencia de 2,5 millones de personas en la fiesta del 1 de enero de 2025, cifra similar a la que se espera este miércoles.

Al respecto el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, indicó:

Sabemos que ninguna ciudad del mundo hace eventos para tantas personas y con tanta constancia como Río

