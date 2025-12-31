Recibe Río de Janeiro el Guinness a Mayor Fiesta de Año Nuevo del Mundo
N+
El título se le concedió por el número récord de participantes, magnitud de la programación artística, extensión territorial y relevancia cultural en la edición para celebrar la llegada del 2025
COMPARTE:
Este martes, Rio de Janeiro recibió el título de mayor fiesta de Año Nuevo del mundo del Libro Guinness de los Récords, un reconocimiento a su celebración masiva con shows musicales frente al mar.
Para festejar la llegada de 2026, de acuerdo con las autoridades de Río de Janeiro más de 2,5 millones de personas se esperan este miércoles en la playa de Copacabana.
En el evento habrá conciertos en tres escenarios y un show con mil 200 drones y el tradicional espectáculo de fuegos artificiales.
En el palco principal, frente al emblemático hotel Copacabana Palace, representantes del Guinness entregaron el certificado a Eduardo Paes, alcalde de Río.
Celebración de Año Nuevo 2025
El título le fue concedido por el número récord de participantes, magnitud de la programación artística, extensión territorial y su relevancia cultural en su última edición.
Mediante mediciones con drones, Guinness comprobó la presencia de 2,5 millones de personas en la fiesta del 1 de enero de 2025, cifra similar a la que se espera este miércoles.
Al respecto el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, indicó:
Sabemos que ninguna ciudad del mundo hace eventos para tantas personas y con tanta constancia como Río
Historias recomendadas:
- Dan de Alta a 6 por Accidente de Tren Interoceánico y 8 Siguen Hospitalizados
- ¿Por Qué el Actor George Clooney Adquirió la Nacionalidad Francesa?
- Campeones 2025: Atletas que Hicieron Historia y Eventos Deportivos que Marcaron el Año
Con información de AFP
LECQ