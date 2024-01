‘Tú Solo Eres el Padrastro’: No Quiere que Regañe a su Hija pero Sí que la Mantenga

En redes sociales se ha vuelto viral el video de una madre que exige a su marido que mantenga a su hija, pero que no la regañe porque “solo es el padrastro”. Sus peticiones han suscitado miles de comentarios en TikTok.

El video fue compartido originalmente por el usuario de TikTok José Alvarado, quien es originario de Guatemala. En el video, una pareja discute acaloradamente por la hija de ella.

A partir de lo que platican, se infiere que la menor cometió un error que le valió un regaño por parte de su padrastro. El problema es que la mamá se opone a que él la regañe.

“Eres simplemente un padrastro”, le reclama. A lo que el marido responde que desde que se mudó con ellas el padre biológico no ha enviado dinero ni para colegiaturas ni para alimentos. La esposa, por su parte, alegó:

Él nunca ha respondido, pero es su papá.

Cuando él reclamó que cómo le pueden exigir que ponga los gastos pero no la eduque, la madre respondió:

No eres el papá. Tienes la obligación de mantenerla, tienes obligación de llevarla a la escuela, tienes obligación de comprarle lo que necesite.

La discusión se prolongó varios minutos, donde el hombre señaló que no le pesaba mantener a la menor, pero que sí quería que se reconociera su papel como padre, a lo que su esposa se negó. El video sumó más de dos millones de reproducciones en TikTok y suscitó múltiples comentarios entre los usuarios.

Mientras que algunos defienden que no debe intervenir en la educación de la pequeña, otros creen que es sus derecho. “Oi nomás: es tu obligación mantenerla, pero solo eres el padrastro. Corre, José, ahí no es, esa mujer no vale la pena”, escribió una usuaria.

