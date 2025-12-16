Xiomara Castro Acusa Intento de Golpe en Honduras; Advierte Retorno de Juan Orlando Hernández.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, acusó que está en curso un golpe de Estado en su país, al tiempo que Juan Orlando Hernández, su predecesor, indultado por Donald Trump de la pena por narcotráfico en Estados Unidos, planea regresar a la nación centroamericana.

Citando reportes de inteligencia, la mandataria aseguró que el expresidente hondureño pretende volver para proclamar al vencedor de los comicios presidenciales, en conjunto con un proyecto para "romper el orden constitucional".

Al pueblo hondureño: Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno

El posicionamiento fue emitido en las primeras horas de este 16 de diciembre, en medio de la incertidumbre electoral en Honduras, donde no se ha determinado un vencedor para sustituir a Xiomara Castro, a dos semanas de las votaciones.

Este martes, la presidenta convocó a la ciudadanía a respaldarla y extendió el llamado para un mitin en Tegucigalpa, capital de Honduras, con el fin de mostrar el rechazo a cualquier plan golpista ante la comunidad internacional.

"Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño", pidió.

"Convoco al pueblo, a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa, para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe", agregó.

Castro no precisó cuándo prevé la concentración.

