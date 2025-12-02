Trump Otorga Perdón a Expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y Sale de Cárcel en EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le otorgó un indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue liberado el lunes 1 de diciembre de 2025 de una prisión estadounidense, por una condena por delitos de narcotráfico y posesión ilícita de armas.

Su esposa Ana García de Hernández fue quien publicó un mensaje en la red social X, donde destacó el momento como un día que no olvidarán.

Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre.

Video: ¿Quién Ganó las Elecciones en Honduras? Trump Hace Comentario sobre Resultados

Nota relacionada: Trump Dice que en Honduras Intentan "Alterar" los Resultados de las Elecciones Presidenciales.

En breve más información.

Historias recomendadas:

FBPT