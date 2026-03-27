¿De Qué Murió Lee Sang Bo, Actor Surcoreano del K-Drama "Miss Montecristo"?

El actor coreano Lee Sang Bo fue hallado sin vida y su deceso ha sido tendencia en redes sociales; en N+ te decimos de qué murió este reconocido histrión asiático.

El actor Lee Sang-bo falleció el 26 de marzo de 2026 a los 44 años, según la comisaría de policía de Pyeongtaek, en la provincia de Gyeonggi. Alrededor de las 12:40 hora local del 26 de marzo, su familia lo encontró muerto en su domicilio en Pyeongtaek y avisó a la policía.

Las autoridades no encontraron indicios de violencia y están investigando las circunstancias específicas de su muerte, según informaron medios locales.

Funeral de Lee Sang Bo será este 29 de marzo

El velatorio se llevará a cabo en la Funeraria Central de Pyeongtaek, en la provincia de Gyeonggi. El funeral tendrá lugar el 29 de marzo a las 10:30 horas y el entierro será en el Parque Memorial Municipal de Pyeongtaek.

¿Quién fue Lee Sang Bo?

Nacido en 1981, Lee Sang-bo debutó en 2006 en el drama "El hombre invisible". Entre sus trabajos como actor se incluyen “Secretly Greatly”, “The Elegant Empire”, “Miss Monte-Cristo”, “Private Lives” y “Rugal”.

Enfrentó acusaciones de consumo de drogas

En 2022 , fue arrestado por la policía después de que las cámaras de seguridad lo mostraran tambaleándose mientras caminaba por Gangnam, Seúl. Un usuario de internet llamó a la policía, el actor fue arrestado y poco después puesto en libertad.

, fue después de que las cámaras de seguridad lo mostraran tambaleándose mientras caminaba por Gangnam, Seúl. Un usuario de internet llamó a la policía, el actor fue arrestado y poco después puesto en libertad. En 2025 , marcó un nuevo comienzo al firmar un contrato exclusivo con una agencia.

, marcó un exclusivo con una agencia. En 2022, Lee Sang-bo se vio envuelto en acusaciones de consumo de drogas, pero se confirmó que se trató de un malentendido derivado del uso de antidepresivos recetados por un hospital.

Declaró que la medicación que tomaba era para la depresión y la ansiedad.

Sufría depresión por la muerte de sus padres y hermanas

“Nunca he consumido drogas, nunca he visto drogas, ni he tenido relación con nadie que las consuma. Lo que estoy tomando ahora es un tranquilizante”, declaró a los medios coreanos.

El actor contó que comenzó su tratamiento contra la depresión tras la muerte de su padre en 2009.

Otra tragedia ocurrió cuando su madre y sus hermanas mayores fallecieron en un accidente.

¿Qué se sabe de la causa de muerte de Lee Sang-bo?

El mismo día de la muerte de Lee Sang-bo, su agencia, Korea Management Group, emitió un comunicado oficial en el que expresó lo siguiente:

“Nuestro actor Lee Sang-bo ha fallecido. Les pedimos su comprensión, ya que, a petición de su familia, no podemos revelar la causa de su muerte”.

Había firmado un contrato de exclusividad con Korea Management Group, la agencia de Ahn Jae-mo y Lee Soo-kyung, y trabajó incansablemente. Sin embargo, falleció repentinamente.

Se sabe que Lee Sang-bo luchaba contra la depresión y el trastorno de pánico tras la pérdida consecutiva de familiares.

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Con información de N+

HVI