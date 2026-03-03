Asegura Netanyahu que Conflicto en Irán No Será una “Guerra sin Fin"

Este lunes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó en una entrevista que el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán no será una "guerra sin fin" pero puede que "tome algún tiempo".

Afirmó al canal Fox News que la campaña militar iniciada el fin de semana sería "una acción rápida y decisiva" y agregó que "puede que tome algún tiempo, pero no tomará años".

Noticia relacionada: Mexicano en Dubái Narra en Exclusiva para N+ Cómo se Vive Conflicto en Medio Oriente

Objetivo

El objetivo dijo será "crear las condiciones necesarias para que el pueblo iraní pueda tomar en sus manos su destino y formar su propio gobierno democráticamente elegido, que haga de Irán un país diferente".

Además Netanyahu indicó que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán porque sus programas nuclear y de misiles balísticos estaban a meses de que atacarlos fuera imposible.

"Si no actuábamos ahora, no se habría podido hacer nada en el futuro"

Luego de la guerra de 12 días y los bombardeos del mes de junio de 2025 el primer ministro israelí dijo que los iraníes "empezaron a construir nuevas instalaciones, nuevos lugares, espacios subterráneos, que habrían hecho que sus programas de misiles balísticos y de bombas atómicas fuesen intocables en unos meses".

Historias recomendadas:

Con información de AFP

LECQ