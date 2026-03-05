Deja Dos Heridos Ataque de Irán con Drones en Aeropuerto de Azerbaiyán.

Dos personas resultaron heridas este jueves 5 de marzo en el exclave azerbaiyano de Najicheván, al impactar dos drones disparados desde Irán contra un aeropuerto y cerca de una escuela, indicaron las autoridades.

"Un dron golpeó el terminal del aeropuerto de la República Autónoma de Najicheván, y otro dron cayó cerca de una escuela en el pueblo de Shakarabad", indicó la Cancillería de Azerbaiyán.

"Condenamos firmemente estos ataques de drones lanzados desde la República Islámica de Irán", agregó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, que anunció haber convocado al embajador iraní, Mojtaba Demirchilu, para expresarle su protesta ante este incidente, que "aumenta las tensiones en la región".

"Estas acciones contravienen las normas y principios del derecho internacional y contribuyen a la escalada de tensiones en la región", enfatizó el Ministerio en un comunicado.

El Ministerio de Defensa azerbaiyano agregó poco después que el incidente "no quedará sin respuesta".

De este modo, "Azerbaiyán se reserva el derecho a tomar las represalias necesarias", añadieron las autoridades.

Najicheván es un exclave azerbaiyano ubicado entre Armenia, Turquía e Irán.

Disputa por el espacio aéreo

Irán lleva tiempo manifestando su preocupación de que Israel, aliado y proveedor de armas de Azerbaiyán, utilice su espacio aéreo para llevar a cabo ataques.

Teherán por otro lado recela de la aspiración separatista de la minoría étnica azerí, que representa alrededor de 10 de los 83 millones de habitantes del país.

Los medios progubernamentales de Azerbaiyán criticaron el ataque dado que Azerbaiyán se negó a permitir que su territorio se utilizara en operaciones militares contra Irán.

El Aeropuerto Internacional de Najicheván es el único aeropuerto civil de la república autónoma, que le separa del resto de territorio azerí por Armenia.

Desde allí se operan vuelos a Baku, Ganja, y países como Rusia y Turquía.

El ataque ha llevado a la suspensión de la terminal aérea, por lo que se han visto interrumpidas las conexiones por aire entre el enclave y el resto de territorio azerbaiyano.

Las rutas por autobús a través de Irán ya quedaron suspendidas desde el 28 de febrero.

