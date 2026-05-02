Confirman Llegada de Activistas de la Global Sumud Flotilla a Israel para Ser Interrogados

El palestino-español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, integrantes y organizadores de la Global Sumud Flotilla, llegaron a Israel para ser interrogados por el gobierno de ese país.

El Ministerio de Exteriores de Israel informó que este sábado, los activistas desembarcaron en el país, luego de haber sido arrestados el jueves pasado, junto con alrededor de 175 personas más en su travesía rumbo a Gaza.

Noticia relacionada: Activistas de la Flotilla Global Sumud Detenidos por Israel Ya Están en Grecia... Menos Dos

"Serán trasladados para ser interrogados por las autoridades policiales. Ambos recibirán una visita consular de los representantes de sus respectivos países en Israel".

El Ministerio de Exteriores israelí volvió a acusar a los activistas de tener vínculos con la organización palestina Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), catalogada como terrorista por Estados Unidos.

Defensa confirma llegada de activistas a Israel

La organización Adalah, que defiende a los activistas de la Flotilla en Israel, confirmó la llegada de Saif y Thiago, pero afirmó no haber obtenido respuestas oficiales a sus comunicaciones dirigidas a las autoridades, pese a contar con poderes notariales.

Ayer viernes, el equipo legal de Adalah cursó una petición al Ejército israelí de "información urgente" sobre el paradero de Abukeshek y Ávila.

Noticia relacionada: Israel Detiene a 175 Activistas de la Global Sumud Flotilla que Iban a Gaza

Los abogados dijeron que no han podido contactar a sus representados desde el jueves, cuando Israel interceptó 21 embarcaciones de la flotilla que se dirigían a Gaza, cerca de la isla griega de Creta, en aguas internacionales.

Y señaló que la intercepción de las lanchas fue ilegal, así como la detención de alrededor de 175 activistas que iban en las mismas.

Mientras que los gobiernos de España y Brasil, al saber que sus ciudadanos serían llevados a Israel en lugar de ser liberados en Grecia, exigieron su inmediata puesta en libertad.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ICM