Ejército de Irán Se Burla de Trump por Afirmar que Washington Negocia con Teherán.

Un portavoz militar iraní se burló este miércoles 25 de marzo de los intentos de Estados Unidos de alcanzar un acuerdo de alto el fuego, lo que plantea dudas acerca de si el plan de 15 puntos propuesto por Washington tiene posibilidades de prosperar.

Los comentarios del teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, vocero del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya del ejército iraní —que dirige de forma conjunta las fuerzas armadas regulares y la Guardia Revolucionaria paramilitar—, se produjeron después de que el plan fuera presentado a Teherán por intermediarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que funcionarios estadounidenses están negociando con Irán sobre el plan, pero Zolfaghari dio a entender en una declaración en video grabada emitida en la televisora estatal que no había conversaciones.

“¿Sus conflictos internos han llegado al punto de que están negociando con ustedes mismos?”, preguntó Zolfaghari.

“Nuestra primera y última palabra ha sido la misma desde el primer día, y seguirá siendo así: alguien como nosotros nunca llegará a un acuerdo con alguien como ustedes. Ni ahora, ni nunca”, agregó.

Con los precios del petróleo en alza y los consumidores notando las consecuencias en la gasolinera, Trump enfrenta una creciente presión interna para poner fin a la guerra.

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El control de Teherán sobre el crucial estrecho de Ormuz ha paralizado el transporte marítimo internacional, disparó el precio de los combustibles y amenazó la economía mundial.

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"El poder estratégico del que solían hablar se ha convertido en un fracaso estratégico", dijo Zolfaghari.

Quien afirma ser una superpotencia global ya habría salido de este embrollo si pudiera. No disfracen su derrota como un acuerdo. Su era de promesas vacías ha llegado a su fin

Los 15 puntos, acuerdos y el despliegue

El plan de 15 puntos habría sido presentado a Irán por intermediarios de Pakistán, quienes se han ofrecido a albergar nuevas negociaciones entre Washington y Teherán, indicó una persona conocedora de la situación que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a manifestarse públicamente al respecto.

The New York Times fue el primero en informar que el plan había sido entregado a funcionarios iraníes.

Por su parte, el Pentágono está en proceso de desplegar dos unidades de marines que sumarán unos 5 mil marines y miles de marineros al contingente presente en la región.

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La fuente apuntó que estas medidas se están presentando como una maniobra de Trump para dotarse de “la máxima flexibilidad” de cara a sus próximos pasos.

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Además, añadió que funcionarios israelíes, que han estado abogando por que Trump continúe la guerra contra Irán, se sorprendieron por la presentación de un plan de alto el fuego.

La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios.

Mientras, ataques aéreos golpearon a la República Islámica y misiles y drones iraníes apuntaron contra Israel y otros puntos en todo Oriente Medio.

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Con información de AP

ASJ