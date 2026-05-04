Ejército de Irán Advierte a Estados Unidos que Será Atacado si Entra a Estrecho de Ormuz.

El comando militar de Irán advirtió este lunes 4 de mayo que el ejército de Estados Unidos será atacado si entra en el estrecho de Ormuz, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Washington comenzará a escoltar barcos a través de esta estratégica vía marítima.

"Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente las agresivas fuerzas militares estadounidenses, será objeto de ataques si pretende acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz", declaró el general Alí Abdollahi del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya.

"Hemos afirmado reiteradas veces que la seguridad del estrecho de Ormuz está bajo el control de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán y que, en cualquier circunstancia, cualquier paso seguro debe coordinarse con estas fuerzas", añadió el comunicado difundido por la agencia IRIB.

Además, el mando militar exigió a las embarcaciones que no se arriesguen por su cuenta, sin previa consideración del ejército de la República Islámica.

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"(Exigimos) a todos los buques comerciales y petroleros que se abstengan de cualquier intento de transitar sin coordinación con las Fuerzas Armadas desplegadas en el estrecho de Ormuz, para que su seguridad no se vea comprometida”, añadió.

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Bloqueo y operativo en el paso clave

Irán mantiene un férreo control sobre Ormuz, clave para el tráfico mundial de hidrocarburos, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra el régimen teocrático el 28 de febrero.

En represalia, Teherán ha atacado objetivos en Israel y en países del Golfo Pérsico. Por su parte, Washington intercepta cualquier barco que se dirija o salga de puertos iraníes.

Trump dijo que la nueva operación marítima, a la que bautizó como "Proyecto Libertad", era un gesto "humanitario" para las tripulaciones de los numerosos barcos atrapados por el bloqueo en el paso marítimo, y que podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros cruciales.

El plan movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15 mil militares para liberar a las embarcaciones atrapadas en el paso clave.

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó por su parte a una reapertura del estrecho de Ormuz "concertada" entre Irán y Estados Unidos.

"Es la única solución que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz de forma duradera, de permitir la navegación libre, sin restricciones ni peaje", dijo.

Abdollahi dijo que las acciones estadounidenses para "alterar la situación actual no tendrá otro resultado que complicar aún más el escenario y poner en riesgo la seguridad de las embarcaciones en esta zona".



Se prevé que la misión estadounidense comience este lunes, después de que "países de todo el mundo" solicitaran la ayuda del país norteamericano para permitir el paso seguro de sus barcos, según Trump.

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Con información de Agencias

ASJ