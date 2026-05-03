Reportan Ataque a Barco en Estrecho de Ormuz: Irán Revisa Respuesta de EUA a Propuesta de Paz

Irán presentó a Estados Unidos una propuesta de 14 puntos para poner fin de forma permanente a la guerra. El tema principal del documento iraní es cerrar formalmente el conflicto y rechazar la oferta estadounidense de prolongar durante dos meses el actual alto el fuego, que entró en vigor el 8 de abril.

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Teherán propone resolver en 30 días todas las cuestiones relacionadas con la guerra. Otro de los puntos centrales es el levantamiento del bloqueo naval estadounidense impuesto a puertos y buques iraníes desde el 13 de abril.

La propuesta plantea además un nuevo marco de gestión para el estrecho de Ormuz, ruta estratégica por la que transita el 20% del petróleo mundial.

Además Irán exige garantías verificables de que Estados Unidos e Israel no lanzarán nuevas acciones militares contra territorio iraní.

Así como la retirada de militares estadounidenses desplegados en países del entorno regional.

El levantamiento de sanciones económicas constituye otra exigencia central del plan iraní. Reclama el fin de las medidas impuestas por Washington tras abandonar en 2018 el acuerdo nuclear firmado tres años antes.

Trump pone en duda aceptar propuesta de paz

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió que estudiará la nueva propuesta de paz realizada por Irán. Aunque puso en duda la posibilidad de aceptarla, luego de que un mando militar de Teherán advirtiera que podrían reanudarse las hostilidades entre los dos países.

Trump aseguró que Irán aún no ha pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo en los últimos 47 años.

Así es como Irán estudia respuesta de EUA a 14 puntos

Irán confirmó este domingo 3 de mayo de 2026 que ya recibió a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta iraní de 14 puntos destinada a poner fin a la guerra y aseguró que analiza el contenido antes de emitir una respuesta oficial.

“La posición de Estados Unidos sobre la propuesta de Teherán ha llegado a Irán a través de Pakistán”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la televisión estatal.

El diplomático explicó que la postura estadounidense “está siendo evaluada” y que, una vez concluido el análisis, Irán presentará su respuesta.

Reportan ataque a barco cerca del estrecho de Ormuz

Un buque de carga cerca del estrecho de Ormuz informó el domingo haber sido atacado por varias embarcaciones pequeñas, según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido del ejército británico. Este ataque eleva a al menos dos docenas el número de ataques registrados en el estrecho y sus alrededores desde el inicio de la guerra con Irán.

Esto ocurre justo cuando Teherán declaró estar revisando la respuesta de Estados Unidos a su última propuesta para poner fin a la guerra, pero aclaró que no se trataba de negociaciones nucleares.

Toda la tripulación del buque de carga, cuya identidad no ha sido revelada, que navegaba hacia el norte, resultó ilesa tras el ataque ocurrido frente a Sirik, Irán, al este del estrecho, según informó el observatorio británico.

Las autoridades iraníes han afirmado controlar el estrecho y que los buques no afiliados a Estados Unidos o Israel pueden transitar pagando un peaje.

Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque, el primero reportado en la zona desde el 22 de abril, cuando un buque de carga informó haber sido atacado a tiros, según el observatorio.

Teherán, mediante ataques y amenazas a buques, ha bloqueado el estrecho, y el nivel de amenaza en la zona sigue siendo crítico.

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Con información de N+

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