Embajada de México en Irán Hace Llamado a Connacionales Tras Escalada en Medio Oriente

La embajada de México en Irán hizo un llamado a los connacionales a estar en contacto con las autoridades y las líneas aéreas tras el cierre del espacio aéreo luego de los ataques de Estados Unidos e Israel.

La legación en Medio Oriente, que atiende a mexicanos en Irán, Afganistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán, publicó en su cuenta de X un mensaje tras la escalada en la región.

Información importante para personas mexicanas en Irán. Las autoridades iraníes han decidido cerrar el espacio aéreo hasta nuevo aviso. Mantenga contacto con su aerolínea y con la Embajada de México

La embajada mexicana publicó un número telefónico para cualquier necesidad que se tenga en medio de este conflicto regional: +98 912 122 4463, y el correo consularesirn@sre.gob.mx.

Piden evitar viajes a Irán e Israel

La víspera, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidió a los connacionales evitar los viajes a Irán e Israel y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que continúa atenta a la situación que se desarrolla en la región del Medio Oriente y hace un llamado a las y los mexicanos a evitar los viajes a Irán e Israel dadas las actuales circunstancias

También se refirió a la embajada de México en Israel, respecto a que tiene comunicación con los connacionales en ese país y enfatizó que no se han recibido peticiones de asistencia consular.

Y puso a disposición el número telefónico 054-316-6717 para cualquier información adicional.

