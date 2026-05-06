Afirman que Estados Unidos e Irán Están Cerca de Cerrar Acuerdo Para Poner Fin a Guerra.

Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo sobre un memorándum de una página para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico, dijo una fuente de Pakistán, país mediador, ⁠familiarizada con las negociaciones.

La fuente pakistaní dijo que una información anterior del medio estadounidense Axios sobre el memorándum propuesto era exacta. El artículo del portal había citado a dos funcionarios estadounidenses y a otras dos fuentes familiarizadas con las conversaciones.

"Lo cerraremos muy pronto. Estamos cerca", dijo la fuente pakistaní a Reuters.

Axios informó este miércoles 5 de mayo de que la Casa Blanca creía estar a punto de cerrar un memorándum de una página para poner fin a la guerra ​con Irán, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendiera una misión naval de tres días de duración para reabrir el estrecho de Ormuz.

El artículo indicaba que ‌el país norteamericano esperaba respuestas iraníes sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas. El Departamento de Estado de Estados Unidos y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

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Entre otras disposiciones, según Axios, el acuerdo implicaría que Irán se comprometiera a una moratoria sobre el enriquecimiento nuclear, que Estados Unidos aceptara levantar sus sanciones y liberar miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, y que ambas partes levantaran las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

¿Qué dicen el memorándum y los 14 puntos?

El memorándum de entendimiento de una página y ⁠14 puntos se estaba negociando entre los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner y varios funcionarios iraníes, tanto directamente como a través de mediadores, según Axios.

En su forma actual, el memorándum declararía el fin de la guerra en la región y el inicio de un periodo de 30 días de negociaciones sobre un ‌acuerdo detallado para abrir el estrecho de Ormuz, limitar el programa nuclear de Irán y levantar las sanciones de Estados Unidos, añadió el medio.

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Las ‌restricciones de Irán al tráfico marítimo por el estrecho y el bloqueo naval estadounidense de Irán se levantarían gradualmente durante ese periodo ⁠de un mes, según Axios, que citaba a un funcionario estadounidense, quien añadió que, si las negociaciones fracasaran, las fuerzas estadounidenses podrían restablecer el bloqueo o reanudar la acción militar.

Anteriormente, Trump anunció una pausa en el "Proyecto Libertad", una misión anunciada el domingo para guiar a los buques a través del estrecho bloqueado. La misión no había logrado una reanudación significativa del tráfico por la vía marítima, al tiempo que provocó una nueva oleada de ataques iraníes contra buques en el estrecho y contra ​objetivos en países vecinos.

En el más reciente incidente, ​una naviera francesa dijo este miércoles ‌que ‌uno de sus buques portacontenedores había sido alcanzado en el estrecho de Ormuz el día anterior y que se había evacuado a la tripulación herida.

Al anunciar que suspendía la misión, Trump citó "grandes avances" en las negociaciones con Irán, sin dar más detalles.

"Hemos acordado mutuamente que, aunque el bloqueo seguirá en pleno vigor y efecto, el Proyecto Libertad (el movimiento de buques a través del estrecho de Ormuz) se suspenderá durante un breve periodo de tiempo para ver si el acuerdo puede ultimarse y firmarse", escribió Trump en las ​redes sociales.

El presidente había puesto en marcha la misión naval para guiar a los buques a través del estrecho tras afirmar que probablemente rechazaría la última propuesta de Irán. La oferta iraní, realizada la semana pasada, también contenía 14 puntos.

En ella se pedía dejar de lado el ‌debate sobre cuestiones nucleares hasta que ‌termine la guerra y se resuelva la disputa marítima. En declaraciones realizadas durante una visita a China este miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, no hizo mención alguna a las últimas declaraciones de Trump, pero dijo que Teherán seguía esperando "un acuerdo justo y completo".

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Araqchi también dijo en una publicación en las redes sociales que había hablado por teléfono con el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita y había destacado la importancia de la diplomacia entre los países de la región para evitar una escalada.

El cruce bloqueado desde febrero

Irán ha mantenido cerrado de facto el estrecho de Ormuz a todo el tráfico marítimo, salvo al suyo propio, desde que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 ‌de febrero. En abril, Washington impuso su propio bloqueo de los puertos iraníes.

La misión "Proyecto Libertad" de Trump, que consistía en utilizar a la Marina de Estados Unidos para abrir el estrecho, no logró convencer a los buques mercantes de que era seguro, al tiempo que ⁠provocó nuevos ataques por parte de Irán, que dijo que estaba ampliando la zona bajo su control para incluir franjas de la costa de Emiratos Árabes Unidos, al otro lado del estrecho.

Mientras la misión estuvo en vigor, drones y misiles iraníes alcanzaron varios buques en el ​estrecho de Ormuz ​y sus alrededores, incluido ​un carguero surcoreano que ‌informó de una explosión en su sala de máquinas.

Teherán también atacó repetidamente objetivos ​en Emiratos Árabes Unidos, incluido el único gran puerto petrolero emiratí en la costa al otro lado del estrecho, que ha permitido algunas exportaciones sin atravesarlo.

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Con información de Reuters

ASJ