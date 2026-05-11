Irán Dice que su Propuesta de Paz Planteada a Trump No es Excesiva, Sino Legítima y Generosa.

La propuesta de ⁠Irán para poner fin a la guerra con Estados Unidos, que fue rechazada por el presidente Donald Trump, no es excesiva, sino legítima y generosa, dijo este lunes 11 de mayo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail ⁠Baghaei.

El funcionario añadió que Washington sigue manteniendo exigencias ‌irrazonables y unilaterales, con el fin de reabrir ​el estrecho de Ormuz.

"Nuestra exigencia ‌es legítima: exigimos ⁠el fin de la guerra, el levantamiento del bloqueo y la piratería (estadounidenses) y ​la ​liberación de ‌los ‌activos iraníes que han sido injustamente congelados en bancos debido a la ​presión de Estados Unidos", dijo Baghaei.

"El paso seguro por ‌el estrecho ‌de Ormuz y el establecimiento de la seguridad en la región y en Líbano eran otras de las exigencias de Irán, ‌que se consideran una ⁠oferta generosa y responsable para la seguridad regional", añadió.

Baghaei afirmó que solo se está pidiendo algo legítimo para la república islámica.

"No hemos exigido ninguna concesión. Lo único que hemos exigido son los derechos legítimos de Irán", declaró en una rueda de prensa semanal.

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Con información de Agencias

ASJ