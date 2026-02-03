Israel Solo Permitió el Ingreso de 12 Palestinos a Gaza por el Cruce de Rafah.

Israel solo permitió anoche ingresar en la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah a 12 de los 50 palestinos cuya entrada estaba prevista durante la primera jornada de la reapertura del paso, que conecta Gaza con Egipto, según informó este martes 3 de febrero a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad de Gaza.

Tras casi dos años de bloqueo israelí, el gobierno de Benjamin Netanyahu dio ayer, lunes 2 de febrero, luz verde para que el cruce volviera a estar operativo, pero solo para el paso de gazatíes.

Se esperaba que las autoridades dejaran regresar a un primer grupo de 50 palestinos, la mayoría de los cuales eran mujeres y niños que salieron de Gaza al inicio de la ofensiva para recibir tratamiento médico.

Según indicó una fuente del cruce de Rafah a EFE, aquellos que no entraron ayer en Gaza pasaron la noche en la sala del paso, y por el momento no han vuelto a donde se alojaban en la localidad egipcia de Al Arish.

Por otra parte, Israel solo autorizó la salida de una pequeña parte de los 150 gazatíes, la mayoría pacientes crónicos para recibir tratamiento en el extranjero, prevista a través de Rafah durante la tarde del lunes.

Se trató de la primera evacuación de pacientes que se llevó a cabo por el cruce de Rafah desde mayo de 204, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ambulancias esperaron durante horas en la frontera antes de transportar a los pacientes a Egipto, según imágenes transmitidas en el canal de televisión satelital estatal egipcio, Al-Qahera News. La oficina del gobernador del Norte del Sinaí confirmó la llegada del primer paciente palestino.

Miles de pacientes esperan atención

Se estima que hay 20 mil pacientes con derivaciones médicas complejas en el enclave que están esperando permiso para poder viajar al extranjero y recibir tratamiento médico, según las autoridades sanitarias palestinas.

De ese total de pacientes, 4 mil son enfermos de cáncer, otros 4 mil 500 son niños con diferentes patologías y 440, casos potencialmente mortales, de acuerdo a la información de Sanidad.

Un pequeño número de evacuados médicos procedentes de Gaza ingresó el lunes a Egipto, después de que se reabrió el cruce fronterizo de Rafah.

El cruce había permanecido cerrado desde que las fuerzas israelíes asumieron el control en mayo de 2024. Se espera que el número de viajeros aumente con el tiempo si el sistema tiene éxito.

Israel ha dicho que tanto ellos como Egipto evaluarán a las personas que entran y salen por el cruce.

