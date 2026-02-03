El Presidente de la FIFA Pide que se Levante el Veto a Rusia Porque la Sanción "No Ha Servido".

El presidente de la FIFA, Gianni ⁠Infantino, dijo que quiere que se levante la sanción de cuatro años impuesta a Rusia ⁠en los torneos internacionales porque "no ha servido para nada".

Los ​clubes rusos y la selección nacional han sido suspendidos de las competiciones de la FIFA y la ​UEFA desde que el país invadió Ucrania en ‍febrero ‍de 2022.

"Esta sanción ‍no ha servido para nada, solo ha generado más frustración y odio", dijo Infantino a Sky ​Sports.

Sería útil que los niños ​y niñas de Rusia pudieran jugar al futbol en otras partes de ‍Europa

Infantino afirmó que la FIFA "en realidad nunca debería prohibir a ningún país jugar al futbol por los actos de sus líderes políticos".

"Alguien tiene que mantener abiertos los lazos", añadió el dirigente de 55 años.

Video: Gianni Infantino en Entrevista Exclusiva para N+.

Noticia relacionada: Mundial 2026: ¿Dónde Ver Trofeo de la Copa de la FIFA en México?

Ucrania califica de "irresponsables" los comentarios

El ministro de Deportes de Ucrania, Matvii Bidnyi, calificó los comentarios de Infantino ​de "irresponsables" e "infantiles".

El funcionario dijo que el dirigente de la FIFA no dimensiona las consecuencias de la guerra.

"Desvinculan el futbol de la realidad en la que se está matando a niños", dijo Bidnyi a Sky Sports.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, ha mantenido que la guerra en Ucrania debe terminar para que Rusia sea readmitida, replicando las declaraciones que dio en la rueda de prensa de clausura ‍del Congreso de la UEFA el pasado mes de abril.

Noticia relacionada: ¿Puede la FIFA Quitarle el Mundial 2026 a EUA Tras Intervención Militar en Venezuela?

Infantino también defendió la decisión de la FIFA de otorgar un premio de la paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en ‍el sorteo de la Copa Mundial de 2026.

Video: David Faitelson Dice que Este Mundial de Clubes es un Mensaje de Infantino contra la UEFA.

Por lo tanto, debemos hacer todo lo que podamos para contribuir a la paz en el mundo y, por esta razón, llevamos tiempo pensando en si debemos hacer algo ‍para recompensar ‍a las personas que hacen algo

Objetivamente, él (Trump) se lo ‌merece

Un boicot a los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos, apoyado por responsables europeos para denunciar las amenazas de Trump, solo aportará "más odio", dijo Infantino, en la misma entrevista.

Historias recomendadas:

Con información de Reuters

ASJ