Muere Séptimo Militar de Estados Unidos en la Guerra Contra Irán

Un soldado de Estados Unidos murió tras haber resultado gravemente herido en Arabia Saudí durante uno de los primeros ataques atribuidos a Irán en la actual guerra en Oriente Medio, con lo que el número de militares estadounidenses fallecidos asciende a siete, informó este domingo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

El organismo militar, con sede en Florida, detalló en un comunicado que el militar falleció la noche del sábado “por heridas recibidas durante los ataques iniciales del régimen iraní a lo largo de Oriente Medio”, luego de haber quedado “seriamente herido” durante un ataque contra tropas estadounidenses en Arabia Saudí el pasado 1 de marzo.

Trump Encabezó Homenaje a Seis Soldados de EU Fallecidos en Ataque de Irán

“Este es el séptimo miembro en servicio activo que ha muerto en acción durante la Operación Furia Épica. Grandes operaciones de combate continúan”, indicó el CENTCOM.

La identidad del militar no será revelada hasta dentro de 24 horas, a la espera de que sus familiares sean notificados oficialmente.

Bajas de guerra

El fallecimiento se conoce apenas unos días después de la llegada a Estados Unidos de los cuerpos de seis soldados que murieron en Kuwait tras un ataque con dron atribuido a Irán. El presidente Donald Trump encabezó la ceremonia de traslado digno de los restos y prometió que su gobierno buscará mantener “al mínimo” las bajas estadounidenses.

A Una Semana del Conflicto Entre Irán, EE. UU. e Israel Sigue la Tensión en Medio Oriente

“Son grandiosos héroes de nuestro país y vamos a mantenerlo de esa manera. Cuando se trata de guerra, siempre hay esas (bajas), vamos a mantenerlo al mínimo”, declaró el mandatario en Miami antes del homenaje.

Trump también afirmó el sábado que solo enviaría tropas estadounidenses sobre el terreno por “una muy buena razón”. Sin embargo, el medio Axios informó este domingo que Estados Unidos e Israel analizan la posibilidad de desplegar fuerzas especiales en Irán para confiscar reservas de uranio enriquecido.

