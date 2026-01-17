Multitud Golpea a Influencer de Ultraderecha, Jake Lang, en Protesta contra ICE

Jake Lang, uno de los alborotadores que participó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 y quien fue indultado por el presidente Donald Trump en su primer día en el cargo, encabezó este sábado una manifestación en apoyo a los agentes federales de inmigración en Minneapolis.

Lang, influencer conservador y actualmente candidato al Senado de Florida, reunió a un pequeño grupo de seguidores que, según informes, colocaron la canción “Ice Ice Baby” de Vanilla Ice y pronunciaron consignas contra inmigrantes, a quienes les reprocharon que estaban “reemplazando” a los blancos.

Sin embargo, la manifestación fue ampliamente superada por cientos de contramanifestantes que protestaban contra la administración de Trump y el número cada vez mayor de agentes en la ciudad.

Todo esto en medio de tensiones crecientes por la política migratoria federal tras la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Contramanifestantes lo superan

Videos en redes sociales, la mayoría posteados por el mismo Lang, lo muestran rodeado y empujado por contramanifestantes, quienes lanzaron nieve, globos de agua y otros objetos antes de que la policía y refuerzos llegaran al lugar.

Lang abandonó la escena con aparentes moretones y rasguños en la cabeza, y aseguró en su cuenta de X haber sido fuertemente golpeado y apuñalado, aunque no hay reportes oficiales que confirmen una herida por arma blanca.

La manifestación tuvo lugar en un contexto de protestas diarias en Minneapolis y St. Paul contra la ofensiva de migración ordenada por la administración federal, que ha desplegado a miles de agentes y desatado confrontaciones con comunidades locales.

