Israel Bombardea Suburbio del Sur de Beirut Tras Orden de Evacuación

Una fuerte explosión sacudió la noche del domingo 15 de marzo los suburbios del sur de Beirut, luego de que Israel lanzara un ataque contra la zona considerada bastión del grupo libanés proiraní Hezbolá. El estallido se escuchó en varias partes de la capital libanesa y fue seguido por columnas de fuego y humo visibles en el área afectada.

El ataque ocurrió horas después de que el ejército israelí emitiera por la mañana una orden de evacuación que abarcaba varios barrios del sur de Beirut, una medida que anticipaba una posible operación militar en la zona.

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La explosión es la más reciente en una serie de ataques contra posiciones de Hezbolá en los suburbios del sur de la capital, en el marco de la creciente escalada del conflicto entre Israel y el grupo armado respaldado por Irán.

Conversaciones para alto al fuego

Mientras continúan los enfrentamientos, funcionarios israelíes indicaron el domingo que Israel y Líbano podrían sostener conversaciones en los próximos días con el objetivo de lograr un alto el fuego duradero que incluya el desarme de Hezbolá. Sin embargo, aún no se han acordado fechas ni condiciones para dichas negociaciones.

El conflicto se intensificó el pasado 2 de marzo, cuando Hezbolá abrió fuego contra Israel, afirmando que el ataque buscaba vengar la muerte del líder supremo de Irán. Desde entonces, Israel ha respondido con una ofensiva militar que, según cifras reportadas, ha dejado más de 800 muertos en Líbano y ha provocado el desplazamiento de más de 800 mil personas.

En medio de la escalada, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, expresó la disposición del Estado libanés a participar en conversaciones directas con Israel con el objetivo de poner fin a la guerra.

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