Nuevo ataque de EUA Contra Presunta Narcolancha en el Pacífico Deja Tres Muertos

El más reciente ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación acusada de transportar drogas en el este del océano Pacífico dejó tres personas muertas este domingo, según informó el Comando Sur de Estados Unidos a través de redes sociales.

Tras la operación, el organismo difundió un video en el que se observa una lancha desplazándose a gran velocidad antes de ser alcanzada por una explosión que la envuelve en llamas. De acuerdo con la versión oficial, la embarcación se encontraba en rutas conocidas de contrabando y los tripulantes fueron identificados como presuntos narcotraficantes.

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El ataque se enmarca en una campaña militar más amplia impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump desde principios de septiembre de 2025, centrada en destruir embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas de América Latina, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Esta ofensiva ha dejado al menos 186 personas muertas hasta ahora.

Sin pruebas

Pese a la magnitud de las operaciones, las fuerzas militares estadounidenses no han presentado pruebas públicas que confirmen que las embarcaciones atacadas transportaban drogas.

Los ataques comenzaron en un contexto de incremento de la presencia militar de Estados Unidos en la región, el mayor en generaciones recientes, y precedieron a la captura en enero del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, de los cuales se ha declarado no culpable.

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El presidente Trump ha defendido estas acciones al afirmar que Estados Unidos mantiene un “conflicto armado” contra los cárteles de droga en América Latina y que los ataques representan una medida necesaria para frenar el flujo de estupefacientes hacia su país.

Sin embargo, críticos y organizaciones han cuestionado la legalidad de estas operaciones, señalando la ausencia de evidencia concluyente y advirtiendo posibles violaciones al derecho internacional.

Con información de AP

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