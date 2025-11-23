Obra Completa del Escritor Español Federico García Lorca Será Traducida a Lengua Maya

Toda la obra del escritor español Federico García Lorca será traducida a la lengua maya.

Así lo dio a conocer el ayuntamiento de Fuente Vaqueros, donde nació el literato que busca hacerlo con ayuda del gobierno de Yucatán en México.

El acuerdo, que se inscribe en el hermanamiento entre la localidad española y los 106 municipios de Yucatán, tiene el objetivo de promocionar la producción del poeta y dramaturgo en México como símbolo de transformación social, liberal y defensa de los derechos humanos.

A decir del cabildo de Fuente Vaqueros, ubicada en la provincia de Granada, también se prevé la creación de un premio internacional de trayectoria literaria, una colección bilingüe de poesía o la II edición del Festival Intercultural Prisma Lorca.

Se detalló que una delegación oficial de Yucatán visitó recientemente el municipio natal del escritor para avanzar en los proyectos culturales comunes.

José Manuel Molino, alcalde de Fuente Vaqueros, subrayó que esta localidad reafirma así su vocación internacional y su compromiso con la cultura como puente entre pueblos.

García Lorca fue uno de los autores más destacados de la Generación del 27, considerada la edad de plata de las letras españolas.

El escritor murió asesinado en 1936 por miembros del bando sublevado contra el Gobierno de la II República española.

