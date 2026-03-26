A Qué Hora Murió Noelia Castillo, Joven que Recibió Hoy la Eutanasia a los 25 Años por Depresión

Noelia Castillo Ramos murió hoy a los 25 años de edad tras recibir la eutanasia en España. La joven originaria de Barcelona obtuvo el aval de instancias judiciales nacionales e internacionales para practicarse el procedimiento que puso fin a su vida este 26 de marzo de 2026, tras argumentar dolor intenso y una paraplejía traumática derivada de una caída por intenso de suicidio tras una agresión sexual.

La eutanasia le fue aplicada este jueves 26 de marzo de 2026 en el hospital Sant Camil de San Pere de Ribes, en Barcelona, España, bajo estricta supervisión médica, según el medio español Antena 3. En la última entrevista que concedió Noelia habló de lo difícil que se volvió su vida y la depresión severa con la que vivía derivado de la paraplejía que sufría.

"Quiero irme en paz y dejar de sufrir y punto", "yo me voy, vosotros os quedaís aquí con todo el dolor, pero yo pienso, y yo todo dolor que he sufrido durante todos los años" son algunas de las citas que se recogen de ese último testimonio en el que puso cara al dolor y vacío que aseguró vivía desde años atrás.

Pese a que ella estaba segura de su decisión, su familia no estaba de acuerdo con que pusiera fin a su vida. Su padre comenzó una batalla legal que frenó el procedimiento durante dos años, mientras que su madre si bien no coincidía con su decisión, acompañó a la joven hasta el último momento.

Video: ¿Quién es Noelia Castillo, Joven de 25 Años que Recibirá la Eutanasia en Barcelona?

¿A qué hora murió Noelia Castillo Ramos, joven que recibió la Eutanasia hoy en España?

Noelia Castillo Ramos recibió la eutanasia a las 18:00 horas de este jueves 26 de marzo de 2026 (11:00 horas de México) en el Hospital Sant Camil de San Pere de Ribes, en Barcelona, España. El procedimiento que consistió en la administración de tres fármacos habría durado alrededor de 15 minutos; los dos primeros inducen a una sedación profunda mientras que el tercero causa un paro respiratorio.

Fue hasta las 20:00 horas de España (13:00 horas de México) que la familia confirmó la muerte de la joven de 25 años de edad, sin que hasta el momento haya una confirmación oficial o acta de defunción pública de parte de parte de los médicos del hospital donde se le practicó el procedimiento de muerte asistida.

Pese a las peticiones de su madre, de acompañarla hasta el último minuto, Noelia tomó la decisión de estar sola en la habitación donde recibió la eutanasia y murió tras años de una intensa batalla legal con su padre que inicio en 2023 y llegó a diversas tribunales de España y el Mundo.

Video: ÚLTIMA HORA: Noelia Castillo Muere Mediante Eutansia en Barcelona

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¿Qué le pasó a Noelia Castillo Ramos? Su argumento para pedir la eutanasia en España

La joven de 25 años de edad narró en dicha entrevista que sufría dolor de espalda y piernas derivado de una paraplejía que además le causaba incontinencia. Además contó que no le daban ganas de comer ni de dormir. Aunque su dolor físico se sumaba al emocional: "siempre me he sentido sola, porque nunca me he sentido comprendida, nunca han empatizado conmigo. Siempre he tenido problemas de convivencia".

La joven intentó quitarse la vida en distintos momentos durante su vida, además de agredir su cuerpo con cortes y lesiones.

Fue el 4 de octubre de 2022, días después de ser víctima de una agresión sexual cometida por un exnovio y tres sujetos más, intento quitarse la vida lanzándose desde un quinto piso, situación que la dejó son movilidad a partir de la cintura y secuelas permanentes que deterioraron su calidad de vida.

Mientras que el 10 de abril de 2024, la joven pidió la eutanasia a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), órgano independiente formado por médicos, juristas y expertos en bioética, misma que acepto su solicitud por unanimidad el 18 de julio de ese mismo año.

El tema ha abierto un intenso debate público sobre la eutanasia, los límites de lo familiar y las decisiones de un individuo.

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