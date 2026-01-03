Simpatizantes de Maduro y opositores se enfrentan en la Embajada de Venezuela en México

Organizaciones activistas y colectivos de apoyo a Nicolás Maduro se encontraron en la embajada de Venezuela en la Ciudad de México con quienes apoyan la intervención de Estados Unidos en ese país y se produjo un choque de gritos y consignas. que terminó con la intervención de la policía.

En grabaciones difundidas en línea se escucha a una mujer celebrar la salida de Maduro del poder y gritarle a la cara a sus simpatizantes, "lo bueno es que Maduro ya no está", a lo que estos le respondieron con descalificaciones como “imperialista” y “vende patrias”.

Cerco policiaco

Elementos de seguridad desplegaron un cerco para separar a los manifestantes contrarios a la intervención, quienes dentro del cerco mantuvieron la protesta entre consignas contra Estados Unidos como “y tiemblen y tiemble y tiemblen los fascistas que América Latina será toda socialista” y “fuera yanquis de América Latina”, mientras ondeaban banderas venezolanas.

El presidente Donald Trump declaró este sábado 3 de enero de 2026 que, tras la operación militar y la captura de Maduro, Washington asumirá el control del país sudamericano de manera temporal. En un mensaje transmitido en vivo desde su club Mar-a-Lago, en Florida, afirmó que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta concretar “una transición segura, adecuada y prudente”.

