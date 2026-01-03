Inicio Internacional Simpatizantes de Maduro y opositores se enfrentan en la Embajada de Venezuela en México

Simpatizantes de Maduro y opositores se enfrentan en la Embajada de Venezuela en México

Colectivos solidarios con Venezuela protestaron en la Ciudad de México contra la incursión militar de Estados Unidos. Hubo enfrentamientos verbales entre posturas opuestas.

Simpatizantes y opositores de Maduro se enfrentaron a gritos en la embajada de Venezuela. Foto: Cuartoscuro

Organizaciones activistas y colectivos de apoyo a Nicolás Maduro se encontraron en la embajada de Venezuela en la Ciudad de México con quienes apoyan la intervención de Estados Unidos en ese país y se produjo un choque de gritos y consignas. que terminó con la intervención de la policía.

Delcy Rodríguez, Vicepresidenta de Venezuela, Confirma Detención de Nicolás Maduro

En grabaciones difundidas en línea se escucha a una mujer celebrar la salida de Maduro del poder y gritarle a la cara a sus simpatizantes, "lo bueno es que Maduro ya no está", a lo que estos le respondieron con descalificaciones como “imperialista” y “vende patrias”.

Cerco policiaco

Elementos de seguridad desplegaron un cerco para separar a los manifestantes contrarios a la intervención, quienes dentro del cerco mantuvieron la protesta entre consignas contra Estados Unidos como “y tiemblen y tiemble y tiemblen los fascistas que América Latina será toda socialista” y “fuera yanquis de América Latina”, mientras ondeaban banderas venezolanas. 

Habitantes de Venezuela Hacen Compras por "Nervios"; Gasolineras Tienen Largas Filas

El presidente Donald Trump declaró este sábado 3 de enero de 2026 que, tras la operación militar y la captura de Maduro, Washington asumirá el control del país sudamericano de manera temporal. En un mensaje transmitido en vivo desde su club Mar-a-Lago, en Florida, afirmó que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta concretar “una transición segura, adecuada y prudente”.

