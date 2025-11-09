Terremoto de 6,7 Grados de Magnitud, Provoca Alerta de Tsunami en Japón

Un terremoto de 6,7 grados de magnitud sacudió este domingo el noreste de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), lo que desató una alerta de tsunami.



El sismo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT), según JMA.



En esa prefectura y en la vecina Miyagi, el terremoto alcanzó el nivel 4 según la escala japonesa, de un máximo de 7 y centrada en medir la agitación de la superficie y las zonas afectadas, más que la intensidad del temblor.

Terremoto provoca alerta de tsunami

La alerta de tsunami fue para para la prefectura de Iwate y aunque fue el nivel el más bajo pues se esperaban olas de hasta un metro de altura. La alerta fue retirada pocas horas después, informó la cadena local NHK.

El sismo provocó un breve apagón y la suspensión parcial de los servicios del 'shinkansen', el tren bala japonés, según la agencia local de noticias Kyodo, que también informó de que se observaron olas de tsunamis menores en Ofunato y Miyako, ambas en la prefectura de Iwate.

Las autoridades advierten que en las áreas más afectadas los residentes deben permanecer atentos a terremotos de magnitud similar durante una semana tras el sismo, incluso considerando la posibilidad de terremotos más fuertes, los cuales pueden ocurrir en los dos o tres días posteriores.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

