¿Quién es el Paciente Cero del Hantavirus? El Virus de los Andes que se Propagó en un Crucero

El hantavirus Andes ha captado la atención y hasta la preocupación del mundo por su letalidad, se trata de la única variante con transmisión persona a persona comprobada, y hasta este momento hay 3 muertos y 8 personas contagiadas relacionadas con el crucero de lujo Hondius.

Las autoridades sanitarias se mantienen en alerta en al menos 11 países.

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Aunque la Organización Mundial de la Salud descartó que esto pueda convertirse en una pandemia, los esfuerzos se centran en identificar si un matrimonio de Países Bajos que falleció durante el crucero son los pacientes ceros de este virus, y hasta el momento apunta que sí.

VIDEO: Podría Haber Más Casos de Hantavirus luego de Brote en Crucero: OMS

¿Quién es el paciente cero del hantavirus Andes?

La hipótesis es que ambos pasajeros podrían haber embarcado ya con el virus tras su paso por Argentina donde viajaron en automóvil durante 40 días.

Luego viajaron a Chile.

También viajaron a Uruguay

Luego fueron a Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, donde abordaron el crucero de lujo el 1 de abril.

Diez días después, el esposo, de 70 años, murió a bordo del crucero.

Su esposa fue evacuada desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo, donde murió. Se confirmó la muerte por hantavirus.

Esta pareja es la que se ubica, hasta el momento, como el caso cero del brote de hantavirus en el crucero Hondius.

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