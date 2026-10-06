Internacional

Reportan Incendio en la Segunda Refinería Más Grande de Venezuela

La refinería de Cardón quedó paralizada ante un fuerte incendio ocurrido en la zona donde se procesa diésel

Niños miran desde su ventana la Refinería de CardónReportan fuerte incendio en refinería de Cardón, Venezuela. Foto: Reuters
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