Reportan Incendio en la Segunda Refinería Más Grande de Venezuela

Este martes se ha registrado un incendio en la refinería de Cardón, la segunda más grande de Venezuela. La instalación petroquímica detuvo sus operaciones mientras se combate el fuego.

Según reportó la agencia Reuters, se habría registrado una rotura en la línea de gas que atraviesa la unidad donde se produce el diésel. Debido a este siniestro, se ha paralizado la operación de toda la planta.

Aunque se presume que el incendio fue controlado, se indica que todo el personal fue evacuado. En redes sociales circulan en este momento varios videos que presuntamente muestran las llamaradas que desprendió el incendio, pero su veracidad no ha sido comprobada.

La refinería de Cardón cuenta con una capacidad para procesar 310 mil barriles diarios de petróleo. Esta planta opera en conjunto con la refinería de Amuay, en lo que conforma el Centro de Refinación Paraguaná, que opera PDVSA, la compañía petrolera del Estado. Este centro cuenta con una capacidad para procesar casi un millón de barriles diarios.

Cabe señalar que Cardón, al igual que la mayor parte de las plantas petroquímicas de Venezuela, opera muy por debajo de su máxima capacidad. Aunque en el papel puede procesar 300 mil barriles diarios, en la práctica apenas rebasa los 50 mil.

Esto se debe a la falta crónica de insumos, mantenimiento e inversión. PDVSA también tiene un déficit de personal calificado. Desde que fue apresado Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela, se han extendido los planes para suplir las carencias de PDVSA con inversión extranjera.